Voglia di Grecia, meta perfetta per l’estate

Con le sue oltre 3000 isole di cui più di 200 quelle abitate sparse tra Mar Ionio ed Egeo, la Grecia è la meta ideale per una vacanza di mare, tra acque cristalline, cibo squisito e il contatto con una popolazione locale gentile e ospitale. Definirla una meta che racchiude tutto ciò che si può desiderare non è un’esagerazione: questa terra, culla della civiltà occidentale, ha dato i natali alla democrazia, alla filosofia e a principi artistici, geometrici e teologici che hanno segnato la storia.

L’Egeo è un mosaico di esperienze. Chi cerca mondanità troverà l’energia travolgente di Mykonos e Santorini, chi ama la natura selvaggia si innamorerà delle Sporadi, mentre chi vuole vivere il fascino autentico della Grecia potrà esplorare le atmosfere senza tempo di Syros, Paros o Tinos. Aldilà delle destinazioni più note, infatti, ci sono davvero tante gemme da scoprire, l’estate è il momento migliore per farlo.

Con Eden Viaggi si parte alla scoperta delle isole più celebri e di quelle meno battute, grazie a soluzioni che combinano volo, hotel e anche trasferimenti via mare. Tante le possibilità per ogni esigenza: basta scegliere la destinazione. Che sia nel Dodecaneso, nelle Cicladi, nelle Ionie o tra le isole delle Sporadi, l’avventura inizia dalla meta che preferisci.

Tante isole da scoprire: quale sarà la tua?

Case bianche che risplendono al sole, vicoli fioriti e un mare talmente blu da confondersi con il cielo. La Grecia è una delle destinazioni più amate per le vacanze estive degli italiani, e con oltre 16.000 chilometri di costa e 227 isole abitate, scegliere la meta perfetta può sembrare una sfida. Dalle spiagge dorate alle calette nascoste, dai villaggi animati da taverne e locali alla tranquillità di angoli incontaminati, ogni isola ha un’anima unica e un mare che cambia sfumatura a ogni sguardo. Ecco alcuni gioielli luoghi da cartolina dove lasciarsi incantare.

Da Creta a Corfù

La più grande isola greca affascina con la sua storia millenaria e i paesaggi mozzafiato. Creta è un’esperienza completa, tra cultura, natura e una gastronomia genuina che conquista ogni palato. Qui la mitologia incontra la realtà: dal Palazzo di Cnosso, culla della civiltà minoica, alle acque turchesi di Elafonisi, che sfumano in riflessi rosati. Con le sue case bianche dai tetti blu affacciate sulla caldera, Santorini è una cartolina vivente. Le spiagge di sabbia nera e rossa, il mare trasparente e i tramonti indimenticabili ne fanno una meta imperdibile. Nel cuore del Dodecaneso, Rodi combina alla perfezione mare cristallino e cultura. La città medievale, patrimonio UNESCO, racconta secoli di storia tra mura fortificate e il celebre Palazzo dei Gran Maestri. Ma l’isola ha anche spiagge spettacolari, sport acquatici e un’atmosfera allegra, ideale per ogni tipo di viaggiatore. L’isola ionica di Corfù è un mix affascinante di paesaggi verdi, spiagge dorate e architettura veneziana. La sua capitale, con il centro storico dichiarato Patrimonio dell’UNESCO, è un labirinto di viuzze pittoresche e palazzi storici. Perfetta per chi cerca relax e cultura in un’unica destinazione.

Zante, Naxos fino a Naoussa

Famosa per la spettacolare Spiaggia del Relitto, Zante incanta con il suo mare cristallino e la natura incontaminata. La baia di Laganas è il rifugio delle tartarughe marine Caretta-Caretta, mentre le serate si animano tra locali e ristoranti affacciati sul mare. Grande e selvaggia, Cefalonia è un paradiso per gli amanti della natura. La spiaggia di Myrtos è tra le più belle della Grecia, mentre le grotte di Melissani offrono scenari fiabeschi. Da non perdere la gastronomia locale, con piatti tipici come la Kreatopita, una gustosa torta di carne. Naxos unisce spiagge bellissime e tradizione. La spiaggia di Plaka è un angolo di paradiso, mentre la Chora, con la sua fortezza veneziana, offre un tuffo nella storia. L’isola è anche celebre per i suoi prodotti tipici, tra cui formaggi, olio d’oliva e il liquore di citronella. Paros, con le sue spiagge di sabbia fine, borghi dal fascino cicladico e un’atmosfera rilassata, è una delle isole più affascinanti dell’Egeo. Parikia, con le sue stradine bianche e blu, racchiude la storia dell’isola, mentre Naoussa offre locali e ristoranti affacciati sul mare. Una combinazione perfetta di relax e divertimento.

Altre gemme da scoprire

Per chi cerca un’atmosfera vivace, Skiathos è la meta perfetta con le sue spiagge dorate e la movida serale. Skopelos, celebre per il film Mamma Mia!, è un paradiso naturale tra boschi e mare cristallino. Ios alterna la sua anima festaiola a spiagge incantevoli, mentre Amorgos e Tinos rappresentano un’esperienza più autentica e lontana dal turismo di massa. Scegliere la Grecia significa immergersi in un mondo fatto di colori, sapori e panorami stupendi. Ora non resta che trovare l’isola perfetta.

Vacanze per tutti i gusti

Una vacanza può trasformarsi in un'esperienza unica, soprattutto quando permette di esplorare più destinazioni in un solo viaggio. Con Eden, trovare la soluzione più adatta diventa semplice: si parte dalla meta preferita e dalla tipologia di soggiorno desiderata, mentre il resto è pensato per garantire che sia tutto perfetto. Se l’immensità del blu greco ti incanta e non sai da dove iniziare, i controller di Eden Viaggi hanno già creato itinerari ideali da esplorare. Un esempio? Un tour di dieci giorni tra Ikaria, Samos, Santorini e Mykonos. Le combinazioni sono infinite. Hotel, appartamenti, formule che spaziano dalla mezza pensione al all inclusive: ogni dettaglio è curato, dal volo ai trasferimenti, dall’assicurazione all’assistenza.

La scelta più vantaggiosa

Per chi ama la libertà e non vuole vincoli di orari, l’appartamento è la soluzione. Nessun limite, solo il piacere di scoprire una destinazione seguendo il proprio ritmo. In questo modo potrai vivere il territorio in modo autentico, scegliendo ogni giorno tra una taverna tipica o un pasto preparato con ingredienti freschi del posto. Karpathos, Rodi, Creta, Cefalonia, Zante, Cicladi: ovunque si scelga di soggiornare, questo sarà il punto di partenza ideale per esplorare paesaggi straordinari. Inoltre grazie a Eden puoi noleggiare un’auto o uno scooter per avventurarti anche tra calette più segrete e i borghi pittoreschi, in completa autonomia.

La Grecia vista dal mare

Per vivere la Grecia da ogni prospettiva Eden propone anche un’inedita crociera tra le meraviglie della Grecia. Un itinerario esclusivo che tocca sei tappe imperdibili: partenza da Atene, poi le Cicladi con Kea, Delos, Mykonos e Santorini, prima di proseguire verso Creta e Kythira, nel cuore delle Ionie. Il viaggio continua tra Monemvasia e Nafplion, nel Peloponneso, per concludersi nella suggestiva Hydra, perla dell’arcipelago delle Saroniche.

Escursioni da non perdere

La Grecia è una terra di scoperte. Ogni isola cela angoli spettacolari, e Eden ha selezionato le migliori esperienze per non perdere nulla di straordinario. Da Creta alle Sporadi, passando per Kos e le isole più affascinanti, ogni escursione è organizzata con i migliori professionisti del posto. Puoi prenotarle dall’Italia o decidere in loco, la tua, l’unica preoccupazione sarà godertele fino in fondo.