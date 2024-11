Viaggiare per la passione dello sport: le destinazioni iconiche inseguendo i grandi eventi sportivi

Tra Gran Premi, tornei di tennis e partite di basket, viaggiare per assistere agli eventi sportivi è una perfetta combinazione tra vacanza e passione. Calendario sportivo alla mano, si sceglie una meta per assistere a un avvincente match e, prima o dopo, approfittarne per visitare luoghi o città altrettanto sorprendenti.

Sono sempre più gli appassionati disposti a spostarsi per sostenere la propria squadra o per vivere l’esperienza unica di un evento. Da New York per una partita NBA al leggendario Madison Square Garden, fino ai circuiti internazionali di Formula 1 e MotoGP, al Grande Tennis, ci sono infinite possibilità durante l’anno per unire la voglia di sport alla scoperta di destinazioni affascinanti, tra grattacieli e quartieri storici, monumenti iconici e panorami.

Tra la fine del 2024 e tutto il 2025, il calendario si arricchisce di grandi appuntamenti sportivi internazionali e trovare i biglietti per accedere a questi eventi è sempre difficile. Con Made by Turisanda è possibile. Lo storico tour operator del turismo italiano propone i nuovi itinerari Events, viaggi completi che combinano l'experience di vivere dei momenti "straordinari" con l’esplorazione di luoghi unici. Dallo spettacolo delle aurore boreali in Nord Europa, al Carnevale di Rio, dal visitare l'Expo in Giappone fino a poter fotografare le migrazioni della fauna selvatica in Tanzania. E cosa c'è di più imperdibile che i momenti sportivi più iconici dell'anno? Ecco quindi che nascono le proposte di viaggio Sport Events. Perché che si tratti di seguire i campioni del tennis nelle più prestigiose arene o di vivere l’adrenalina delle corse automobilistiche dal Bahrain ad Abu Dhabi, il viaggio è l'occasione giusta per fare il pieno di emozioni, esplorare città incantevoli e portarsi a casa ricordi indimenticabili.

A New York per l’NBA: la stagione 2024/2025 del basket americano

Negli Stati Uniti il basket è considerato una vera e propria religione. La pallacanestro è uno spettacolo unico, e una partita dell'NBA è molto più di un semplice appuntamento sportivo: è un’esperienza immersiva che conquista tutti. Durante la Regular Season della NBA, che va da fine ottobre a metà aprile, è possibile assistere a una partita dei leggendari New York Knicks al Madison Square Garden, nel cuore di Manhattan. E’ l'occasione per vedere dal vivo alcune delle stelle più celebri del basket mondiale, in un palazzetto che ha fatto la storia dello sport. Chi visita New York tra aprile e giugno, durante i playoff e le finali, può sperare di vedere uno degli incontri decisivi della stagione. E anche se si arriva in città prima dell'inizio ufficiale della stagione, c’è sempre l’opportunità di assistere a qualche amichevole pre-campionato.

L’esperienza NBA non finisce al termine dei quattro quarti di gioco. Prima e durante l’incontro, cheerleader e mascotte animano il pubblico con spettacoli e musica, l’atmosfera è quella di una grande festa. Tutto diventa ancora più emozionante se si arriva prima dell'inizio della partita per osservare il riscaldamento dei giocatori a bordo campo e vedere i professionisti a distanza ravvicinata. L’esperienza è inclusa nel viaggio per i clienti Made by Turisanda che al Madison Square Garden arrivano anche due ore prima di ogni match.

Il viaggio a New York per l’NBA è anche l’occasione per esplorare la città. Dopo la partita, il finale di giornata è andare alla scoperta dei grattacieli più noti, come l'Empire State Building e il Top of the Rock, per poi immergersi nei quartieri meno turistici, ma tanto amati dai newyorkesi, come il Greenwich Village e Williamsburg e concludere la serata davanti al bancone di un pub, addentando un gigantesco e gustosissimo hamburger accompagnato da un calice di bollicine. Un soggiorno di 5-7 notti a New York è la combinazione perfetta tra sport e scoperta della città.

Il 2025 speciale della Formula 1

Dal basket alla Formula 1. Il calendario del 2025 è stato annunciato e sarà un anno speciale per la Formula 1, con un calendario fitto di gare che celebrano il 75° anniversario del campionato portando fan, piloti e team attraverso cinque dei sette continenti, tappa dopo tappa, tra i circuiti più iconici, in destinazioni affascinanti in ogni parte del mondo. La stagione inizierà il 14 marzo con il Gran Premio d’Australia, proseguirà in Cina e Giappone, per poi approdare in estate alla lunga serie di gare europee. In autunno sarà la volta delle tappe americane, fino alla conclusione in Medio Oriente, con il Qatar e l’ultima gara ad Abu Dhabi. Che sia il Bahrain, l’Arabia Saudita, Miami o Imola, Barcellona, Monza, Singapore o Città del Messico il brivido della velocità, si sposa perfettamente con il comfort di hotel di lusso e luoghi esclusivi che si possono trovare nei pacchetti Made by Turisanda con soggiorni di tre o più notti. Dalle piste alla scoperta della cultura locale, ogni weekend di gara si può trasformare in una vacanza completa.

Il grande tennis, viaggi tra racchette e città straordinarie

I campioni del tennis animano ogni anno i tornei più prestigiosi sfidandosi su campi d’erba, terra rossa o cemento in location uniche, dai quattro Slam ai Master 1000 e ATP 500. Partire inseguendo i big della racchetta significa vivere non solo le emozioni di questo sport, ma accedere a eventi top level, altrimenti inaccessibili, da aggiungere a viaggi alla scoperta di città iconiche. Come non citare Londra, dove ogni anno a luglio si disputa il torneo più antico e prestigioso del mondo: Wimbledon. Unica competizione del Grande Slam a giocarsi sull'erba è l’occasione per assistere a un grande evento sportivo e insieme ammirare lo charm della capitale britannica. Dai simboli iconici come Buckingham Palace e il Big Ben, ai teatri, pub, ristoranti e discoteche di SoHo e le famose vie di Carnaby e Oxford Street, fino al Regent’s Park che oltre a un meraviglioso giardino di rose rappresenta l’area sportiva all'aperto più vasta di Londra, con campi da calcio, softball, rugby e cricket.

Mentre a Parigi i Roland Garros si disputano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Periodo perfetto per esplorare la Ville Lumière, dove la magia non manca: Torre Eiffel, il Louvre, Montmartre e le crociere sulla Senna, sono solo alcune delle meraviglie da visitare.

L’estate a New York si chiude con il grande tennis sui campi di cemento di Flushing Meadows. Gli US Open sono l'occasione per rispondere al richiamo della città che non dorme mai. Tra Times Square, Central Park, i grattacieli di Midtown, i musei e i teatri di Broadway, la Grande Mela non delude mai. Tra le proposte Sport Events di Made By Turisanda ci sono tante destinazioni da abbinare a diversi tornei in giro per il mondo, con la scoperta di città dal fascino unico tra “game-set-match” memorabili e scenari indimenticabili.