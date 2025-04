The World's 50 Best Beaches 2025: Italia prima nella classifica delle spiagge più belle al mondo

Non ci sono Maldive, Seychelles, o Emirati Arabi che tengano, e neppure le isole dei Caraibi, della Grecia o dell’Australia riescono a reggere il paragone. La migliore spiaggia al mondo del 2025 è italiana e, più precisamente, si trova nell’isola della Sardegna. A guidare la topten del pianeta nella classifica stilata da The World's 50 Best Beaches 2025, è infatti Cala Goloritzé, che risale dalla 19esima posizione raggiunta nell’edizione 2024 e può fregiarsi del titolo di migliore tra 50 arenili, già selezionatissimi nei diversi continenti. Non solo. Nella classifica stilata da The World's 50 Best Beaches 2025, il BelPaese conquista anche un’altra posizione, la 50esima, con la celeberrima La Pelosa, iconica spiaggia di Stintino, sempre in Sardegna. La Regione italiana, dunque, apre e chiude la superclassifica 2025 che vede poi, al proprio interno, dalla seconda alle 49esima posizione, alcune tra i lidi più noti del pianeta. L’Italia, grazie alla Sardegna, è anche prima in Europa: nella Top ten figura, tra le spiagge che rientrano nell’Eu, solo la Grecia, al quarto posto con Fteri Beach. Ecco dunque la classifica delle prime 10 migliori spiagge al mondo 2025 secondo la classifica stilata dalla squadra di esperti di The World's 50 Best Beaches 2025 che si occupa di esplorarle e classificarle in base a parametri specifici con l’aggiunta di alcuni ‘ambassador’, blogger, influencer e globetrotter, che hanno messo a disposizione la propria esperienza (l’elenco si trova sul sito). Segue la classifica dall’11esima alla 50esima posizione.

"Cala Goloritzé in Italia è rinomata per il suo suggestivo pinnacolo calcareo alto 143 metri che sovrasta la baia. Situata sulla costa orientale della Sardegna, questa spiaggia è raggiungibile solo a piedi o in barca, ed è protetta dalla normativa che impone a tutte le imbarcazioni di restare oltre una corda segnalata da boe a 200 metri dalla riva. Questa restrizione conferisce a Cala Goloritzé un'atmosfera incontaminata ed esclusiva. La spiaggia stessa è caratterizzata da un misto di ciottoli e sabbia, mentre le acque cristalline vicino alla riva sono poco profonde, il che la rende ideale per nuotare. Dichiarata monumento naturale negli anni '90, Cala Goloritzé è ben conservata, con un impatto turistico limitato, garantendo che rimanga incontaminata e tranquilla per i visitatori”.

Cala Goloritzé, nell’edizione 2024 della superclassifica si era posizionata in 19esima posizione. Quest’anno ha scalzato Cala Mariolu, altra località sarda, che si trova poco più a nord e che nel 2024 era seconda sul podio mondiale, aggiudicandosi il prestigioso titolo non solo per il suo arenile composto da sassolini bianchi e levigati ma anche per i colori del mare nella splendida insenatura lungo la trentina di chilometri di cui è composta la Costa di Baunei, nel Golfo di Orosei. Il fondale, infatti, è trasparente, con acque turchesi che “sgorgano da sorgenti carsiche sottomarine” – spiega il sito Sardegna turismo. Attorno “imponenti falesie alte 500 metri ricoperte da macchia mediterranea che profuma l’aria” e il pinnacolo, detto ‘aguglia a tramontana’, uno sperone calcareo noto ai climber di tutto il mondo per le vie di arrampicata. Per raggiungere Cala Goloritzé si può fare trekking: si lascia l’auto al parcheggio di su Porteddu, sull’altopiano di Golgo, e si percorrono 3,5 chilometri con un dislivello di 470 metri: circa un’ora di discesa all'andata verso la spiaggia, un’ora e mezza di salita al rientro. L’altro accesso è via mare: dai porti di Arbatax, Cala Gonone e Santa Maria Navarrese partono servizi di trasporto per gruppi e di noleggio gommoni; in ogni caso è vietato ormeggiare a meno di 300 metri dalla riva: alcune boe delimitano l’area. Per cui è possibile avvicinarsi a questo bene nazionale, protetto dal 1995, solo a nuoto o su barche a remi. Proprio il fatto che l'area sia così isolata ne preserva la peculiare bellezza. Nel 2024 in prima posizione c’era la spiaggia di Trunk Bay, nelle Isole Vergini americane.

“Amata per il suo straordinario isolamento, la spiaggia di Entalula a Palawan, nelle Filippine, colpisce per le sue impressionanti scogliere calcaree che forniscono uno sfondo straordinario e scenografico alle sue coste bianche e sabbiose. Questa spiaggia è meno frequentata rispetto alle altre della zona, offrendo ai visitatori la possibilità di fuggire dai soliti luoghi turistici e immergersi veramente nella natura. L'acqua è straordinariamente limpida e offre condizioni eccellenti sia per nuotare che per fare snorkeling, dove i visitatori possono esplorare le vivaci barriere coralline a pochi passi dalla riva. Raggiungibile solo in barca, Entalula aggiunge un elemento di avventura ed esclusività a qualsiasi visita. Le sue sorprendenti caratteristiche naturali e l'atmosfera tranquilla lo rendono un luogo ambito per rilassarsi e apprezzare la natura”.

Bang Bao Beach si trova sull'isola di Koh Kood nella Provincia di Trat, in Thailandia. Si tratta di una tranquilla baia nota per le sue acque calme e trasparenti ricche di pesci. La zona è popolata di resosrt ma la spiaggia è accessibile anche da chi non vi risiede.

Ban Bao Beach (Credit Bobby Heard - The world's best beaches)

"La spiaggia di Fteri a Cefalonia, in Grecia, è nascosta in una baia appartata, circondata da spettacolari scogliere bianche, ed è raggiungibile principalmente in barca o tramite un'escursione a piedi lungo un ripido sentiero. Il suo isolamento contribuisce alla sua atmosfera incontaminata e serena, distinguendola dalle destinazioni più turistiche. Maestose scogliere bianche incorniciano la spiaggia, curvandosi attorno a un tratto di suggestivi ciottoli bianchi misti a sabbia, che incontra le acque turchesi cristalline del Mar Ionio. La bellezza incontaminata e l'ambiente tranquillo della spiaggia di Fteri la rendono un paradiso per chi è alla ricerca di pace e di un profondo legame con la natura.

Una lunga striscia di sabbia bianca e verde, al chilometro 9, sull’isola di Fakarava, nella Polinesia francese. La località è isolata e senza servizi e questo è parte del suo fascino.

Pk9 beach sull'isola di Fakarava al chilometro 9: una lunga striscia di sabbia bianca in una località spettacolare in cui non ci sono servizi (credit Jim Winter - The world's 50 best beaches)

Si tratta di una spiaggia di sabbia bianchissima con le caratteristiche palme, e un mare dai colori accesi, è considerata la perla di Saona. Ci si può arrivare solo con un tour in barca partendo da Playa Dominicus, e per questo non è particolarmente affollata.

"Anse Source D'Argent alle Seychelles è riconosciuta in tutto il mondo per il suo paesaggio unico, caratterizzato da imponenti massi di granito disseminati lungo la splendida costa. Queste formazioni rocciose, unite alle acque basse e cristalline, creano uno scenario visivamente accattivante che attrae non solo gli amanti della spiaggia, ma anche fotografi da tutto il mondo. Nonostante la sua popolarità globale e il riconoscimento di spiaggia di prima categoria, Anse Source D'Argent mantiene un senso di calma e serenità. La sua ampia conformazione permette ai visitatori di trovare il proprio spazio per rilassarsi e godersi la natura serena circostante. L'accesso alla spiaggia avviene tramite L'Union Estate, dove un piccolo biglietto d'ingresso contribuisce alla manutenzione e alla conservazione dell'area”.

La spiaggia di Nosy Iranja (foto The world's 50 best beaches)

Ofu Beach è considerata il paradiso degli amanti dello snorkeling: l’acqua è limpidissima e si può vedere tutta la barriera corallina, che poi scende fino all’oceano.

Grace bay nell'isola di Turks e Caicos, ai Caraibi

"Grace Bay a Turks e Caicos, isola che fa parte delle terre britanniche d'oltremare, considerata una delle migliori spiagge caraibiche, è rinomata per la sua straordinaria semplicità e le sue condizioni incontaminate. La spiaggia vanta chilometri di soffice sabbia bianca e acque turchesi, che definiscono la bellezza caraibica. Protetta da una barriera corallina a circa un miglio dalla costa, l'orientamento a nord-ovest di Grace Bay garantisce acque calme e riparate, perfette per le famiglie e per chi cerca relax. L'assenza di rocce e l'ampia estensione della spiaggia garantiscono numerosi angoli perfetti per gli amanti della tintarella, e la sua vastità fa sì che rimanga piacevolmente poco affollata anche durante l'alta stagione turistica. Inoltre, Grace Bay offre una vasta gamma di sport acquatici e attività, rendendola una meta ambita sia dagli amanti dell'avventura che da chi desidera rilassarsi”.

Analizzando la presenza europea all'interno della classifica, risultano complessivamente sette spiagge appartenenti al continente: Cala Goloritzé in Italia (1º posto), Fteri Beach in Grecia (4º), Voutoumi Beach in Grecia (16º), Playa de Rodas in Spagna (18º), Porto Katsiki in Grecia (36º), Santa Giulia in Francia (46º) e Keem Beach in Irlanda (48º).

Tra le nazioni europee, la Grecia è quella più rappresentata con tre spiagge: Fteri Beach (4º), Voutoumi Beach (16º) e Porto Katsiki (36º). Seguono l’Italia con due spiagge, Cala Goloritzé (1º) e La Pelosa (50º), e infine la Spagna, la Francia e l'Irlanda, ciascuna con una spiaggia.

Considerando invece tutte le nazioni in classifica, l’Australia emerge come il Paese con il maggior numero di spiagge presenti: Turquoise Bay (11º), Wharton Beach (21º) e Nudei Beach (37º). Anche il Brasile si distingue con due località: Pontal do Atalaya (20º) e Baía do Sancho (25º). La Grecia, come già detto, conta tre presenze, mentre la Repubblica Dominicana ha due spiagge in classifica: Canto de la Plata (6º) e Bahía de las Águilas (34º). Tra le altre nazioni con almeno due spiagge figurano Anguilla, con Shoal Bay East (14º) e Meads Bay (35º), l’Indonesia con Pink Beach (13º) e Pulau Palambak (27º), le Filippine con Entalula Beach (2º) e Bon Bon Beach (38º) e infine le Seychelles con Anse Source d’Argent (7º) e Anse Georgette (30º).

La Pelosa è una spiaggia iconica della Sardegna e meta ambita per i turisti, al punto che gli accessi sono limitati ed è obbligatorio, ad esempio, usare delle stuoie per evitare che col telo la spiaggia si porti via senza volerlo la spiaggia finissima. L’acqua è trasparente e dalla spiaggia si vede l’isola dell’Asinara, un tempo carcere oggi meta turistica.

Davanti alla spiaggia si erge la torre della Pelosa, edificata nel 1578 per controllare il transito nel golfo, mentre oggi protegge la tranquilla baia.

#11 Turquoise Bay Australia

"Turquoise Bay, nell'Australia Occidentale, è davvero all'altezza del suo nome, con alcune delle acque turchesi più radiose che si possano mai vedere. La spiaggia è poco sviluppata, mantenendo un senso di incontaminata bellezza naturale dove il deserto incontra il mare. Questa posizione remota all'interno del Parco Nazionale di Cape Range significa meno folla e più spazio per esplorare le coste sabbiose e la macchia circostante. Inoltre, Turquoise Bay è particolarmente nota per lo snorkeling direttamente dalla riva. Le acque della baia fanno parte dell'incredibile barriera corallina di Ningaloo, che offre incontri ravvicinati con una varietà di vita marina in condizioni cristalline. Le sue correnti trasportano dolcemente gli amanti dello snorkeling lungo la barriera corallina in una rilassante deriva, comunemente nota come "Drift Snorkel". Turquoise Bay offre un'esperienza immersiva nella natura rara da trovare altrove.

#12 Boulders Beach Sud Africa

"Famosa per la sua colonia residente di pinguini africani, Boulders Beach, vicino a Città del Capo, offre un'opportunità unica per osservare da vicino questi affascinanti uccelli nel loro splendido habitat naturale. La spiaggia è incastonata in uno sfondo di grandi massi di granito che creano insenature riparate con acque insolitamente calde, ideali per nuotare. Questa posizione la distingue dalle altre spiagge dell'Oceano Atlantico della zona, che sono tipicamente più fresche. La presenza dei pinguini, unita alla sicurezza e alla presenza di punti caldi per nuotare, attrae turisti e gente del posto alla ricerca di un'esperienza balneare unica che unisca l'osservazione della fauna selvatica alle attività ricreative.

#13 Pink Beach Indonesia

"La sorprendente tonalità rosa della sua sabbia è ciò che rende Pink Beach una delle spiagge più uniche al mondo. Il raro colore rosa è dovuto alla miscela di sabbia bianca con frammenti di corallo rosso. Questa colorazione distintiva la rende un punto di attrazione visiva e un luogo popolare per la fotografia. La spiaggia fa parte di un'area protetta all'interno del Parco Nazionale di Komodo, che contribuisce a mantenerne le condizioni incontaminate e sostiene una ricca biodiversità marina, rendendola ideale anche per lo snorkeling e le immersioni. I visitatori vengono per godersi le acque calme e limpide e ammirare i panorami delle isole circostanti, che cambiano colore con le stagioni. Pink Beach non è solo una spiaggia; è un punto di partenza per esplorare le più ampie meraviglie naturali del Parco Nazionale di Komodo.

#14 Shoal Bay East, Anguilla (Territorio d'oltremare britannico)

#15 Detwah Lagoon Yemen

#16 Voutoumi beach Grecia

"Questa spettacolare e appartata spiaggia sull'isola di Antipaxos è raggiungibile principalmente in barca, il che la rende tranquilla e incontaminata rispetto alle spiagge greche più accessibili. La spiaggia di Voutoumi è rinomata per le sue acque blu intenso e il meraviglioso mix di ciottoli e sabbia bianca e fine, incastonata ai piedi di una ripida collina verdeggiante. I cipressi raggiungono la riva, creando una straordinaria atmosfera da isola mediterranea. Le colline circostanti offrono sentieri panoramici e punti panoramici. L'acqua qui è bassa e calda, ideale per nuotare e galleggiare per ore sotto il sole. Con la sua bellezza naturale e l'ambiente sereno, Voutoumi è sicuramente la meta preferita per una fuga tranquilla nel Mar Ionio.

#17 Onefoot Island Cook Island

"One Foot Island non è solo una perfetta e irripetibile fuga tropicale, ma anche una perla remota nell'atollo di Aitutaki, che offre un'esperienza balneare distintamente serena, unica in una zona rinomata per la sua straordinaria bellezza naturale. Passeggiando lungo le soffici spiagge sabbiose dell'isola, i visitatori possono immergersi nella vista mozzafiato della laguna, bassa e limpida. È facile trovare angoli tranquilli, il che la rende un luogo idilliaco per chi cerca pace e bellezza naturale. Una delle caratteristiche più uniche dell'isola è il piccolo ufficio postale, dove i visitatori possono inviare cartoline o far timbrare il passaporto con l'iconico timbro di One Foot Island.

#18 Playa de Rodas, Spagna

#19 Playa Balandra, Messico

"Nonostante la sua popolarità, Playa Balandra a La Paz conserva la sua incredibile bellezza incontaminata grazie a rigide normative che limitano lo sviluppo edilizio, il numero di visitatori e le attività che potrebbero alterarne lo stato naturale. Essendo parte di un'area naturale protetta, la spiaggia rimane pulita e incontaminata, offrendo ai visitatori un'esperienza balneare mozzafiato. La zona è rinomata per le sue acque basse e calme e per la caratteristica formazione rocciosa a forma di fungo nota come "El Hongo". Le acque basse che caratterizzano l'intera baia la rendono particolarmente adatta alle famiglie e a chi desidera rilassarsi. La baia è composta da sette spiagge e, poiché le maree non superano mai l'altezza del petto, i visitatori possono spesso passeggiare ed esplorarle tutte, vivendo un'esperienza davvero unica.

#20 Pontal do Atalaya, Brasile

#21 Wharton Beach Australia

#22 Cayo de Agua Venezuela

"Cayo de Agua, in Venezuela, è nota per il suo caratteristico banco di sabbia, che collega due sezioni dell'isola, creando uno straordinario percorso attraverso il mare che sembra scomparire all'orizzonte. Questa incredibile caratteristica, da sola, la rende una destinazione affascinante per coloro che apprezzano spiagge uniche e mozzafiato. Situata nell'arcipelago di Los Roques, la spiaggia fa parte di un parco nazionale, che ne garantisce la conservazione in condizioni incontaminate. Le acque turchesi intorno a Cayo de Agua sono poco profonde e incredibilmente limpide, rendendole ideali per crogiolarsi in acqua per ore. Nonostante la sua posizione remota, la straordinaria bellezza naturale dell'isola attrae i visitatori in cerca di una fuga dalle località turistiche più affollate.

#23 Seven mile beach Isole Cayman

"Fedele al suo nome, Seven Mile Beach, nelle Isole Cayman, vanta un'ampia distesa di sabbia corallina che sembra estendersi all'infinito, caratterizzata dalle sue sorprendenti tonalità di bianco e turchese. La sua posizione sul lato occidentale sottovento di Grand Cayman garantisce acque solitamente calme e perfettamente limpide. Seven Mile Beach è fiancheggiata da una varietà di resort, ristoranti e bar, che offrono un facile accesso a servizi straordinari, pur preservando un ambiente pulito e tranquillo. Il suo fondale sabbioso e liscio, privo di rocce aguzze o dislivelli improvvisi, la rende particolarmente adatta alle famiglie e una delle mete preferite sia dalla gente del posto che dai turisti.

#24 Cayo Zapatilla, Panama

"Grazie al loro status di area protetta, le due straordinarie isole di Cayo Zapatilla a Bocas del Toro, con le loro splendide spiagge, rimangono in gran parte incontaminate dallo sviluppo edilizio, offrendo una fuga perfetta per chi desidera vivere la natura nella sua forma più incontaminata. Immerse in un parco marino nazionale, queste isole vantano appartate spiagge di sabbia bianca circondate da fitte foreste tropicali. L'ampia ombra e l'assenza di folla offrono ai visitatori la sensazione di avere un paradiso privato tutto per loro. Le isole disabitate di Cayo Zapatilla sono celebri per la loro bellezza selvaggia e le condizioni incontaminate, con barriere coralline intatte appena al largo che pullulano di vita marina.

#25 Baya do Sancho Brasile,

#26 Horseshoe bay Bermuda

"Chiamata così per la sua forma curva, Horseshoe Bay alle Bermuda è rinomata per la sua inconfondibile sabbia rosa, che deve la sua splendida tonalità a coralli e conchiglie frantumati. La spiaggia sabbiosa è circondata da scogliere calcaree, offrendo non solo acque calme per chi desidera rilassarsi, ma anche uno splendido scenario naturale con un po' di privacy. Per chi desidera esplorare, ci sono calette rocciose e pozze di marea brulicanti di vita marina. Horseshoe Bay offre anche servizi come noleggio di attrezzature da spiaggia e un bar, che migliorano il comfort dei visitatori senza sopraffare il fascino naturale della spiaggia. Sebbene le Bermuda vantino spiagge spettacolari, questa si distingue come una delle preferite dai visitatori.

#27 Pulau Palambak Indonesia

#28 Freedom Beach Thailandia

"Accessibile solo con una piccola imbarcazione o con un'impegnativa camminata di 25-30 minuti attraverso la lussureggiante giungla, Freedom Beach in Thailandia è una spettacolare perla nascosta. La sua eccezionale riservatezza contribuisce a creare un'atmosfera tranquilla, distinguendola dalle spiagge più affollate di Phuket. La spiaggia si estende per oltre 300 metri, con soffice sabbia bianca incastonata tra colline ricoperte di giungla e le acque blu brillante del Mare delle Andamane. Le acque poco profonde vicino alla riva sono limpide e calme, ideali per nuotare senza l'interferenza delle onde forti. L'accesso esclusivo e la protezione naturale rendono Freedom Beach una meta privilegiata per chi cerca una giornata tranquilla al mare, lontano dalla solita folla delle spiagge thailandesi.

#29 The Baths Isole Vergini britanniche

#30 Anse georgette Seychelles

Anse Georgette sull'isola di Praslin è una spettacolare perla nascosta tra le tante splendide spiagge delle Seychelles. Questa baia appartata, raggiungibile con una breve escursione attraverso il rigoglioso terreno di un vicino campo da golf o in barca, offre privacy e un'atmosfera serena lontano dai luoghi turistici più frequentati. L'acqua limpida e turchese è spesso più calma rispetto ad altre spiagge dell'isola, rendendola perfetta per nuotare. La spiaggia è incorniciata dagli iconici grandi massi di granito tipici delle Seychelles, che ne esaltano la bellezza paesaggistica e offrono al contempo angoli riparati per il relax. La posizione remota e l'accessibilità limitata di Anse Georgette contribuiscono a preservarne il fascino incontaminato, attraendo chi cerca un'esperienza di spiaggia tranquilla.

#31 Ffryes Beach Antigua e Barbuda

#32 Gran anse Grenada

#33 Le morne beach Mauritius

La spiaggia di Le Morne a Mauritius è rinomata per la spettacolare cornice dell'imponente Le Morne Brabant, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa cima iconica esalta il panorama dalla spiaggia e dall'acqua, rendendo l'esperienza complessiva ancora più appagante per i visitatori. La zona è nota per i suoi forti venti e le onde, che la rendono una delle mete preferite dagli amanti del kitesurf e del windsurf in tutto il mondo. Nonostante le acque agitate, alcune zone della spiaggia offrono zone calme e limpide, ideali per nuotare e fare snorkeling, protette dalle barriere coralline che circondano la baia. Le Morne ha anche un significato storico: un tempo la montagna fungeva da rifugio per gli schiavi in ​​fuga, aggiungendo un profondo valore culturale alla sua bellezza naturale.

#34 Baya de Las Aguilas Repubblica Dominicana

#35 Meads Bay Anguilla

"La caratteristica principale di Meads Bay ad Anguilla è la tranquillità unica e pacifica che gli amanti della spiaggia possono sperimentare. Questa spiaggia è una delle preferite sia dalla gente del posto che dai turisti, con una lunga e incontaminata distesa di sabbia bianca che rimane indisturbata dalla folla frenetica delle spiagge più commerciali. Anche in alta stagione, potreste trovare momenti in cui vi sembrerà di avere la spiaggia tutta per voi. L'acqua è di una magica tonalità turchese, mentre una serie di resort di lusso e ristoranti locali lungo la riva offrono servizi convenienti senza offuscare il fascino naturale della baia. Inoltre, la posizione occidentale della baia offre splendide viste al tramonto, rendendola un luogo perfetto per passeggiate serali e cene rilassanti.

#36 Porto katsiki Grecia

#37 Nudei Beach Australia

#38 Bon bon beac Filippine

#39 Saadiiy beach Emirati Arabi Uniti

#40 Goyambokka Beach Sri Lanka

#41 Playa Punta uva, Costarica

#42 Siesta Beach Usa

#43 Paye beach Zanzibar

#44 Klein Bonaire Beach, Bonaire (Caraibi Olandesi)

#45 Cathedral Cove Beach Nuova Zelanda

#46 Santa Giulia, Francia

#47 Gardner Bay Ecuador

"L'aspetto più sorprendente di questa splendida spiaggia di sabbia bianca è l'opportunità di interagire con una fauna selvatica incredibile, in particolare con l'accogliente colonia di leoni marini. L'ampia costa di Gardner Bay è perfetta per tranquille passeggiate o per rilassarsi in tutta tranquillità, e le onde dolci creano condizioni eccellenti per il nuoto. Se i visitatori sono fortunati, un amichevole leone marino potrebbe persino unirsi a loro per una nuotata. Situata in una posizione relativamente remota e protetta dal Parco Nazionale delle Galapagos, Gardner Bay mantiene il suo stato naturale, rendendola una destinazione privilegiata per ecoturisti e amanti della natura. Questa spiaggia è anche un luogo popolare per il birdwatching, poiché ospita una varietà di specie di uccelli, tra cui l'albatro ondulato e la colorata sula piediazzurri.

#48 Keem Beach Irlanda

#49 Kuramathi Sand Bank Maldive

#50 La Pelosa Sardegna, Italia