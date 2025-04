Sharm el-Sheikh: mare, deserto e storia a poche ore dall'Italia

Un Paese antico che continua a incantare. All'estremità meridionale della penisola del Sinai, Sharm el-Sheikh è un’oasi tra deserto e mare, una delle mete più amate dell'Egitto. Celebre per le spiagge dorate, un mare trasparente e una barriera corallina ricca di pesci coloratissimi e coralli di oltre 6 mila anni, la seconda più grande al mondo dopo quella del Queensland, in Australia.

Il clima caldo tutto l'anno la rende una meta ideale per una vacanza in ogni stagione, perfetta per chi ama lo snorkeling, le immersioni, la movida. Ma qui si intrecciano anche una storia millenaria e le ultime tendenze del momento. Sharm el-Sheikh è un crocevia di culture. Dove si respira un’atmosfera suggestiva, dove la storia si intreccia con antiche testimonianze bibliche, radici profonde e il passaggio di carovane millenarie. Allo stesso tempo, è una realtà moderna e dinamica, capace di offrire intrattenimento per tutta la famiglia e una inesauribile vita notturna che si anima sotto le stelle. Sono numerosi i ristoranti che propongono piatti di cucina internazionale, così i locali alla moda e dello shopping per tutte le tasche e per tutti i gusti tra oggetti d’artigianato, spezie e tessuti tradizionali. È insieme il luogo perfetto per lasciarsi travolgere dal divertimento o per ritrovare sé stessi, immersi nella quiete senza tempo del deserto.

Oltre a vivere il mare, inoltre, da questo punto della costa del Mar Rosso si può partire alla volta di diverse avventure: esplorare il deserto del Sinai con escursioni e gite in fuoristrada tra le dune. Andare alla scoperta delle riserve naturali di Ras Mohammed e Nabq, o semplicemente perdersi tra i colori e i profumi locali vagando tra le viuzze della città vecchia di Sharm, lasciandosi affascinare dalle bancarelle del bazar dell’Old Market, a caccia di souvenir. E per un’esperienza ancora più straordinaria, basta un’ora di volo per raggiungere il Cairo o Luxor, dove ammirare le imponenti Piramidi, la maestosa Sfinge e i templi che si specchiano nelle acque del Nilo. Per poi tornare e abbandonarsi al dolce far niente sotto un ombrellone di bambù, mentre il tramonto tinge la spiaggia di tinte calde che si fondono con il blu profondo del Mar Rosso.

Bravo Nubian Resort: la vacanza perfetta tra mare, divertimento e relax

Affacciato sulle acque cristalline di una delle baie più belle, quella di El Nabq, immerso in un rigoglioso giardino tropicale c’è il Bravo Nubian Resort, un angolo di paradiso nel cuore del Sinai. Qui, il sole bacia la sabbia dorata tutto l’anno. Con la sua formula all inclusive, questo villaggio è perfetto per famiglie, coppie e gruppi di amici che vogliono vivere una vacanza senza pensieri, tra comfort, divertimento e relax. Il Bravo Nubian Resort si trova a soli 20 km da Naama Bay, la parte più moderna di Sharm el- Sheikh che attrae per il centro sempre animato e totalmente votato al turismo. Ma il vero gioiello è il mare, con un accesso diretto alla barriera corallina, tra le più spettacolari del Mar Rosso. Un pontile di legno si allunga sull’acqua come punto privilegiato per tuffarsi in un mondo sommerso fatto di coralli, banchi di pesci multicolori. In questo giardino marino colorato da quasi 200 specie di coralli e un migliaio di pesci variopinti, non è raro avvistare anche qualche splendido esemplare di tartaruga verde e “becco di falco”.

A pochi passi dalla spiaggia si trovano l’area Fun Village e l’area Relax Island, con piscine e spazi dedicati alle attività all’aria aperta. E’ possibile cimentarsi in partite di tennis, calcetto, beach volley, beach tennis e padel, oppure concedersi momenti di puro benessere nel centro spa, tra massaggi rigeneranti, sauna e bagno turco.

Per chi cerca divertimento, l’animazione propone iniziative coinvolgenti, perfette per trascorrere serate all’insegna di giochi, spettacoli e beach party. Nel frattempo, i più piccoli si possono divertire nel parco acquatico, tra scivoli e toboga, oltre a partecipare a tante attività, anche interattive, curate dal team del Super Bravo Bimbo. Per i ragazzi dai 12 anni in su, il punto d’incontro è il B.Free, ideale per condividere la vacanza con nuovi amici, tra giochi, musica, risate e momenti social.

E poi c’è il cibo, capace di conquistare anche i palati più esigenti: dai buffet di cucina internazionale alle pizze sfornate al momento, fino alle specialità di pesce fresco che esaltano i sapori del Mediterraneo. Non solo eleganza e comfort, anche sostenibilità: il Bravo Nubian Resort è infatti impegnato anche nella tutela ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Una vacanza che regala emozioni e tiene un occhio di riguardo sulla natura.

Sharm el-Sheikh oltre il mare

Non solo spiaggia e ombrelloni. Le escursioni proposte dal villaggio sono l’occasione per scoprire le meraviglie naturali e storiche di Sharm el-Sheikh e dell'Egitto. Un’avventura nel deserto regala emozioni uniche. Si può attraversare il paesaggio sabbioso a bordo di un quad o di un Buggy, o scegliere un'esperienza più tradizionale a dorso di un dromedario. Ma anche prendere un aereo per il Cairo, Sharm el-Sheikh dista appena un'ora di volo dalla capitale dell’Egitto, un'opportunità per unire il dolce far niente al mare a un'affascinante giornata tra i panorami millenari della capitale egiziana, una metropoli con 7.000 anni di storia e un’eredità senza tempo. Il Museo Egizio restaurato, la Sfinge e le Piramidi sono simboli senza tempo di una civiltà leggendaria, tesori inestimabili immersi nell’energia travolgente di una città incredibilmente suggestiva. Escursioni di una giornata sono possibili anche a Luxor, alla scoperta dell’antico Egitto, dove è possibile ammirare capolavori straordinari come i maestosi templi di Karnak e di Hatshepsut, la suggestiva Valle dei Re e i solenni Colossi di Memnone, testimonianze di una grandezza millenaria che continua a incantare il mondo.

Il Parco Nazionale di Ras Mohamed e altre avventure

Per gli amanti dello snorkeling una meta particolarmente suggestiva è il Parco Nazionale di Ras Mohamed, un'area protetta che custodisce un ecosistema unico. Tra mangrovie, dune e acque cristalline, il sito è celebre per la biodiversità marina e le barriere coralline. La riserva si estende tra continui scorci suggestivi fino al punto d’incontro tra il Golfo di Suez e quello di Aqaba. All'entrata è posta la famosa “Porta di Allah”, una grande costruzione in cemento eretta in segno di armistizio tra egiziani e israeliani, è una scritta in lingua araba ed ebraica che ha la particolarità di essere leggibile sia da destra sia da sinistra.

Un'altra esperienza è il safari nel Parco Nazionale di Nabq. A bordo di una jeep, si raggiungono panorami spettacolari, il Parco di Nabq è una riserva naturale protetta, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, tra dune di sabbia, mangrovie, montagne e un’abbondante fauna marina e terrestre. Sul percorso sono previste soste per ammirare il tramonto e assaporare del tè dissetante in una tenda beduina. Oppure, lasciatevi cullare dalle acque cristalline del Mar Rosso e scoprite il suo straordinario mondo sommerso con un giro in barca dal fondo di vetro. Un’esperienza unica per ammirare la vita marina e le meravigliose barriere coralline senza bagnarsi. Ma Sharm el-Sheikh è anche vita notturna. Il Bravo Nubian Resort organizza serate esclusive al castello Taj Mahal, una delle discoteche più famose della zona e indimenticabili desert party sotto il cielo stellato del Sinai.