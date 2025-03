Viaggi e benessere: andando a piedi nudi nel bosco (o nel torrente)

Lo yoga è importante per riequilibrare corpo e mente ma se lo si pratica su un prato, in un bosco di montagna o in un ‘luogo di forza’ energetico, come quelli scelti dagli indiani per favorire le pratiche spirituali, rilassarsi e trovare la concentrazione e l’armonia diventa più semplice.

Il contatto diretto con la natura ha sempre un effetto moltiplicatore. Anche camminare a piedi nudi nel bosco, oppure nelle acque gelate di un torrente (la versione ‘naturale’ di un percorso Kneipp) ha un effetto salutare. Anche il massaggio all’aperto, anziché tra quattro pareti, ha tutto un altro effetto.

Dai prati del Parco Nazionale dello Stelvio ai boschi del Tirolo Orientale, fino ai torrenti della Val di Non e alle Dolomiti dell'Alto Adige, sempre più strutture offrono programmi dedicati al riequilibrio fisico e mentale. Ecco alcune suggestioni.

A piedi nudi nel bosco: si chiama 'grounding' e significa essere in contatto diretto con la terra per stimolare i sensi

Il Parco Nazionale dello Stelvio, dove la natura dà spettacolo, è il più esteso delle Alpi. Per chi è alla ricerca di un relax profondo, fatto anche di meditazione yoga, è un ambiente ideale. Ci crede ance l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments, dove l’istruttrice Edi tiene lezioni di questa antica pratica all’aperto, a piedi nudi, nel prato davanti all’hotel. E questa ricerca di equilibrio interiore e rilassamento non riguarda solo gli adulti: l’istruttrice accompagna gli ospiti, anche i più piccoli, in questo viaggio alla ricerca di sé.

Diverse pratiche di rilassamento consentiranno di entrare in sintonia con i ritmi naturali della montagna, esplorare le potenzialità delle tecniche respiratorie, dalle più semplici alle più impegnative, e attivare il proprio potenziale energetico per vivere al massimo le giornate in movimento all’aria aperta. Il Vioz, che si trova a Peio Fonti, in Val di Pejo, una laterale della Val di Sole, in Trentino, a 1.400 metri d’altezza, ed è circondato da un parco di 30mila mq, organizza 3 lezioni di yoga a settimana di un’ora ciascuna. La struttura, aera dal 1925, sta puntando molto sulla nuova frontiera del benessere ed a aperto una nuovissima e rigenerante area wellness con vista panoramica.

Yoga nei 'luoghi di forza' adatti alla contemplazione individuati dal Gradonna Mountain Resort (ph. Gert Perauer)

I ‘luoghi di forza’, ‘places of power’ in inglese, sono aree che i nativi americani sceglievano ritenendoli adatti ai rituali, alla contemplazione e alla guarigione. Tutte le antiche culture avevano i loro luoghi di forza.

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel, 4 stelle immerso nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, a 1.500 metri slm a Kals am Großglockner, nel mezzo delle montagne del Tirolo Orientale (Austria), su un altopiano soleggiato dove non circolano le auto, ha individuato 3 luoghi energetici nei dintorni della struttura dedicati al panorama, al silenzio e alla riflessione, ben celati all’interno del bosco, e sono prenotabili gratuitamente dagli ospiti, accompagnati sul posto da un coach per garantire un’esperienza meditativa intensa.

Questi non sono gli unici momenti di relax: quando gli ospiti escono dalla loro camera o dagli chalet possono nelle escursioni o fare una camminata a piedi nudi; concedersi momenti di relax con vista su boschi, cascate e laghi alpini o una suggestiva sessione di yoga all’aperto guidati dagli esperti del resort, con diversi focus: dall’inizio attivo della giornata, con il saluto al sole nel prato, alla meditazione sul cuore, dallo yoga per adolescenti allo yoga energetico.

Numerose le attività in simbiosi con il bosco che lo circonda al Pineta, in Val di Non (Trentino). Le proposte dedicate al benessere più intenso sono molteplici come la camminata all’alba tra gli abeti per completare 7.000 passi accompagnati da Nicola: lungo il percorso si può sperimentare l’abbraccio agli alberi, camminare a piedi nudi o provare il percorso kneipp naturale nelle gelide acque del torrente San Romedio: migliora l’equilibrio, rafforza i muscoli del piede e riduce la tensione. Sempre nel bosco si può sperimentare una lezione di yoga tra i larici. L’effetto della natura e di queste pratiche detox possono essere sostenute anche dai 1.200 mq della Spa, posta fisicamente al centro della struttura. Il posto giusto dove scollegare la mente e far riposare i muscoli, meglio se dopo l’esercizio fisico.

Non manca infatti un programma fitness tradizionale e chi lo desidera può cimentarsi nel nordic walking mentre gli appassionati del running e della bicicletta hanno un’infinità di percorsi. Ma la vera chicca sono i massaggi nel bosco, tra i profumi della natura, che aiuta ad amplificare notevolmente i benefici e l’effetto rilassante del trattamento.

La particolarità del luogo è data anche dal fatto che il Pineta Nature Resort, alla frazione Tavon, Predaia, in Val di Non, si presenta come un hotel diffuso con tutte le peculiarità del classico villaggio di montagna. Incastonati alla perfezione nel paesaggio che li accoglie, i diversi chalet che compongono la struttura ospitano al loro interno diverse suite e camere ma sono disponibili anche soluzioni indipendenti come le suggestive baite in legno.

Tra i plus del Gnollhof Mystic Place Dolomites, a Chiusa, in valle Isarco in Alto Adige, il risveglio con la meditazione e le lezioni di yoga sul prato, ai margini del bosco. Momenti per far risvegliare i sensi, dove i profumi degli abeti e la fresca aria di montagna facilitano le tecniche di respirazione e la distensione muscolare. Per una sferzata di energia, si può continuare la giornata con un po’ di trekking lungo i numerosi sentieri che passano tra i vigneti o che portano alle malghe e ai rifugi alpini salendo dolcemente in quota, che si intersecano con quelli da percorrere in bicicletta. Terminata la giornata outdoor, gli ospiti possono lasciarsi coccolare con massaggi che abbinano il movimento dell'energia del corpo con il rilassamento mentale nella Spa del Gnollhof, struttura aperta dalla famiglia Verginer già nel lontano 1888.