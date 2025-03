Varadero: la vacanza sulla spiaggia più famosa di Cuba

Un’isola che incanta con il suo spirito autentico, dove il calore della gente si fonde con paesaggi mozzafiato e un’anima forte. Cuba è molto più di una destinazione: è un’esperienza che avvolge i sensi, un luogo dove le giornate scorrono lente e rilassate, mentre le notti si animano al ritmo della salsa. Tra spiagge paradisiache, città coloniali e un’atmosfera unica, è un’immersione in una cultura genuina fatta di storia, musica e tradizioni che si respirano in ogni angolo.

Boulevard ombreggiati ospitano Cadillac d’epoca, lucide e decappottabili, che si muovono al ritmo rilassato della città, mentre le facciate coloniali color pastello risplendono sotto il sole caraibico. Il Malecón, il lungomare più famoso di Cuba, è punto di ritrovo per artisti, sportivi, innamorati, animato a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’Avana – o semplicemente Habana, come la chiamano i cubani – è una città che affascina. Passeggiare tra i vicoli dell’Habana Vieja, tra le melodie della salsa e l’aroma intenso dei sigari che avvolge l’aria, è un salto nel tempo, dove ogni angolo racconta storie di personaggi illustri come Ernest Hemingway e Salvador Allende. Nei ristorantini locali, il sapore di Cuba si gusta tra tapas e cocktail tipici come Mojito, Daiquiri e Piña Colada.

Varadero, la spiaggia più bella dei Caraibi

Cuba è anche mare da sogno. A circa 140 chilometri dalla capitale, la penisola di Hicacos è sinonimo di Varadero, la località balneare più celebre di Cuba e tra le più spettacolari dei Caraibi. Con i suoi 20 chilometri e più di sabbia bianca finissima, lambita da un mare cristallino dalle infinite sfumature di azzurro, Varadero è una spiaggia da cartolina. Le acque calme e trasparenti sono ideali per nuotare, fare snorkeling o esplorare la costa in kayak. Per fare escursioni in catamarano, battute di pesca e sfide a beach volley sulla sabbia soffice. Varadero è l’anima turistica di Cuba, un angolo di paradiso punteggiato da hotel, ristoranti, locali e negozi, perfetti per ogni tipo di svago e intrattenimento. Nel cuore della città, lo Street Market è il luogo ideale per acquistare souvenir tipici: manufatti in legno, sigari pregiati, cappelli di paglia e opere d’arte locale.

A pochi chilometri, l’entroterra svela scenari affascinanti. Le cittadine di Matanzas e Cárdenas offrono uno sguardo autentico sulla Cuba più autentica, tra piantagioni di tabacco e canna da zucchero che si perdono all’orizzonte. A nord, la penisola di Hicacos si trasforma in un’oasi naturale, dove la terra si allunga nel Mar dei Caraibi formando un mosaico di cayos e isolotti incontaminati. Tra questi, Cayo Blanco e Cayo Macho sono autentici gioielli raggiungibili solo via mare, dove la barriera corallina custodisce fondali spettacolari e una biodiversità straordinaria. Qui, tra acque turchesi e spiagge deserte, la natura regna sovrana: fenicotteri rosa, iguane e una fauna marina dai colori vivaci fanno di questi angoli nascosti un paradiso selvaggio da esplorare.

La vacanza perfetta a Varadero

Varadero è la destinazione ideale per una vacanza che unisce relax e divertimento. La sua ampia spiaggia di sabbia bianca si estende per chilometri e digrada dolcemente in un mare cristallino, perfetta per nuotare, praticare sport acquatici o semplicemente rilassarsi al sole. Un paradiso adatto a tutti, dai più piccoli a chi vuole lasciarsi alle spalle l’inverno e rigenerarsi tra le acque turchesi dei Caraibi.

Per un soggiorno indimenticabile, il SeaClub Iberostar Tainos, firmato Francorosso, è la scelta migliore. Questo resort, caratterizzato da edifici colorati in tipico stile coloniale caraibico e immerso in una rigogliosa vegetazione tropicale, si affaccia direttamente sulla splendida Playa Azul, l’iconica spiaggia di Varadero.

Dimensioni raccolte e atmosfera accogliente lo rendono perfetto per chi desidera tranquillità senza rinunciare allo svago. A pochi passi dal centro di Varadero, offre numerosi servizi e attività. L’ampia piscina e la zona solarium sono l’ideale per rilassarsi, mentre il mare turchese invita a esplorare la barriera corallina o a concedersi una romantica passeggiata a piedi nudi sulla sabbia. L’offerta gastronomica è altrettanto ricca: il ristorante principale propone un servizio a buffet dalla colazione fino a tarda notte, mentre i due ristoranti à la carte sono dedicati alle specialità creole e ai piatti della tradizione giapponese, quest’ultimo con un esclusivo tavolo teppanyaki. Completano l’esperienza cinque bar, tra cui uno a bordo piscina e uno affacciato sulla spiaggia, perfetto per sorseggiare un cocktail al tramonto.

Ciaoclub Starfish Cuatro Palmas

Per una vacanza che combina relax e divertimento, l’alternativa è il Ciaoclub Starfish Cuatro Palmas di Alpitour. Incastonato direttamente sulla spiaggia di Varadero, in tipico stile coloniale, il resort è riservato agli ospiti dai 16 anni in su, un ambiente esclusivo per vivere il mare a 360 gradi, tra attività entusiasmanti, sport acquatici e momenti di puro rilassamento a bordo della sua grande piscina.

Anche l’offerta gastronomica è curata: oltre ai numerosi bar e al ristorante principale con servizio a buffet, è possibile cenare fronte mare nei due ristoranti à la carte, dove la presenza di uno chef italiano arricchisce ogni piatto con sapori autentici. Grazie alla posizione privilegiata, a pochi passi dal boulevard di Varadero, gli amanti della movida notturna potranno facilmente raggiungere i locali più famosi della città, come il Calle 62 e l’Havana Club. Nelle vicinanze trovate anche il campo da golf Varadero Club a 18 buche e il centro diving.

Conoscere Cuba

Un soggiorno a Varadero è sinonimo di mare, relax e divertimento, ma è anche l’opportunità di scoprire la storia e la cultura di un’isola sorprendente. Per vivere esperienze autentiche, le escursioni proposte da Alpitour e Francorosso accompagnano nelle mille sfumature di Cuba.

Difficile resistere al richiamo della Capitale, anche per un’escursione in giornata. L’Avana è rivoluzione, musica, tradizione. Qui il tempo scorre lento tra le note di una band che suona dal vivo e un mojito ghiacciato sorseggiato in uno dei locali storici. Imperdibile una passeggiata nella città vecchia, custode di straordinari edifici coloniali, e sul Malecón, l’iconico lungomare lungo 8 chilometri, dove la brezza marina si mescola al via vai della gente del posto. Sul far della sera, i tramonti caraibici regalano scenari suggestivi. Tra le tappe obbligate, Plaza de la Revolución, nel quartiere Vedado, dominata dal celebre volto stilizzato di Che Guevara, immagine simbolo della storia cubana. E, naturalmente, una sosta nei locali più famosi della città: La Bodeguita del Medio e El Floridita, frequentati in passato da Ernest Hemingway, dove ancora oggi si respira l’atmosfera bohémienne dell’Avana di un tempo.

Per chi vuole esplorare l’isola oltre la capitale, l’escursione alle “3 Ciudades” è un viaggio attraverso la storia e le tradizioni di Cuba. Si parte da Santa Clara, città simbolo della Revolución, per poi proseguire verso Trinidad, gioiello coloniale con le sue strade acciottolate e le case dai colori pastello. L’ultima tappa è Cienfuegos, la “Perla del Sud”, raffinata e vivace, con un’anima francese che la rende unica nel panorama cubano.

Per gli amanti del mare, imperdibile è la gita in catamarano lungo la costa orientale dell’isola, tra fondali mozzafiato, sessioni di snorkeling e un emozionante bagno con i delfini.

Visitare Cuba significa immergersi in un'esplosione di colori e panorami mozzafiato, tra spiagge incantevoli e angoli di natura incontaminata. Questo viaggio ti regalerà emozioni uniche, trasformando per sempre la tua visione del mondo.