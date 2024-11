Cartagena de Indias: storia, colori e fascino caraibico

Tra le città più belle del mondo, patrimonio Unesco, Cartagena de Indias è una destinazione eclettica, ricca di contrasti, dove passato e presente convivono come in nessun altro luogo. Dalle sue mura secolari ai quartieri moderni, dalle spiagge cittadine al vibrante villaggio afrocaraibico dei pescatori di Boquilla, Cartagena è un tripudio di colori, suoni, sapori e storie affascinanti. Melting pot di etnie, storia e tradizioni, un polo di commercio e divertimento dove la vita scorre sulle note della salsa. Soprannominata per storia e posizione geografica “la porta del Sud America” è un viaggio per tutti. A partire dalla fine del 2024, Eden Viaggi rende Cartagena de Indias più accessibile che mai. L’offerta è pensata per ogni tipo di viaggiatore, con una selezione di hotel nel cuore della Ciudad Amurallada e nel moderno quartiere di Bocagrande.

Un viaggio tra storia e magia

Cartagena deve gran parte della sua unicità alla cinta muraria imponente che abbraccia la città vecchia: un capolavoro di architettura difensiva e una testimonianza di storia tumultuosa. Nel cuore della Ciudad Amurallada, il sistema di fortificazioni e mura seicentesche, che ha protetto la città dagli assalti di pirati come il famigerato Francis Drake che saccheggiò Cartagena nel 1586, racchiude e protegge ancora oggi il centro storico e culmina nel bel Castillo San Felipe de Barajas. Le strade acciottolate, i balconi di legno ornati da cascate di fiori e le piazze ombreggiate da chiese in pietra corallina ricreano un'atmosfera sospesa nel tempo, dove ai colori e ai profumi delle bancarelle di frutta fresca si intrecciano i suoni e i ritmi delle danze latino-americane intonate da bande musicali itineranti.

È splendido perdersi nelle viuzze che sembrano uscite da un racconto di Gabriel García Márquez. Qui, infatti, lo scrittore colombiano trascorse alcuni anni della sua vita e trovò l'ispirazione per creare l’indimenticabile Macondo di Cent’anni di solitudine. L’area storica è un museo a cielo aperto, dove ogni piazza, da Plaza Santo Domingo a Plaza de Bolívar, riesce a far assaporare la cultura vibrante di Cartagena tra chiese coloniali, conventi e palazzi che richiamano un passato glorioso.

Il percorso lungo le antiche mura offre anche viste spettacolari sul mare. È possibile attraversare gran parte della cinta muraria a piedi. Passeggiare qui al tramonto - un’attività amata dai colombiani chiamata "murallar” - è davvero incredibile. L’appuntamento irrinunciabile è il Cafè del Mar, tra i punti più interessanti per ammirare il calar del sole e per assaporare l’aria di festa di Cartagena; ma per avere i posti migliori è indispensabile prenotare con anticipo.

Getsemani: l’anima autentica e artistica

A pochi passi dalla Ciudad Amurallada si trova Getsemaní, il quartiere più vibrante di Cartagena, dove l’anima bohémien della città si esprime con colori vivaci e dentro i vicoli pieni di storia. Questo angolo di Cartagena è un’esplosione di creatività, tra opere di street art e installazioni che decorano le facciate delle case in tonalità accese di giallo, blu, rosa e lilla. Un tempo quartiere popolare e malfamato, Getsemaní ha vissuto una trasformazione profonda diventando il cuore pulsante della vita artistica e culturale di Cartagena, senza mai perdere la sua identità. Qui convivono piccoli locali, ostelli, boutique hotel e ristoranti che attirano artisti, viaggiatori e residenti in cerca di luoghi autentici. Fulcro del quartiere è Plaza de la Trinidad, tranquilla e silenziosa durante il giorno la sera si trasforma in un palcoscenic o en plein air. La piazza si riempie di tavolini, bancarelle di street food e artisti di strada: uno spettacolo di musica e danze. A Getsemaní non è raro imbattersi in feste improvvisate, gruppi di persone che ballano negli spiazzi e davanti alle case, mentre l’aroma dei piatti locali si diffonde ovunque nell'aria.

Palenqueras portano sulla testa cesti intrecciati a mano di frutta tropicale matura, Cartagena, Colombia

Tra tradizione e modernità

Cartagena de Indias svela il suo lato moderno nel quartiere di Bocagrande, una penisola che si estende sul mare, punteggiata di grattacieli, hotel moderni e spiagge per chi cerca relax e shopping. Il luogo ideale per godersi la spiaggia o concedersi una passeggiata tra i negozi e i ristoranti vista mare. Bocagrande è il volto più contemporaneo della città che conserva però tutto lo spirito caraibico e rende ogni angolo unico e suggestivo.

L’incanto delle Isole del Rosario

Affacciata sul Mar dei Caraibi, Cartagena è la porta d’accesso alle spettacolari Islas del Rosario, un paradiso marino a poche miglia dalla costa. Questo arcipelago di isolette è un rifugio naturale, dove spiagge di sabbia bianca e palme ondeggianti si riflettono in acque turchesi punteggiate di barriere coralline. Tra le mete più amate c’è Playa Blanca, perfetta per rilassarsi immersi in uno scenario da cartolina, e San Martín de Pajarales, un'isola famosa per il suo acquario e la possibilità di esplorare da vicino la fauna marina. Trascorrere una giornata alle Islas del Rosario è un’immersione profonda nella natura più incontaminata del mare caraibico.

Esperienze culinarie e culturali

Ogni quartiere è un viaggio sensoriale che conquista occhi e palato. A Cartagena de Indias la cucina locale rivela un’anima fusion, combinando sapori caraibici e sudamericani: piatti come il riso al latte di cocco con salmone o i churros al cioccolato sono solo l’inizio di un’esperienza gastronomica. Il pesce fresco è protagonista: che si tratti di ceviche o delle immancabili arepas, per gli appassionati di ricette tradizionali si trovano corsi veloci di cucina per imparare tutti i segreti.

Ma Cartagena è anche ritmo e passione: non è raro che le lezioni di salsa si trasformino in feste di strada, coinvolgendo residenti e turisti in danze improvvisate. Imperdibile una pausa per una degustazione di caffè colombiano, tra i più apprezzati al mondo. Dalle piantagioni delle Ande alle tazze fumanti servite in città, ogni sorso parla di un’arte antica.

Il viaggio per il 2025

Cartagena de Indias è tra le mete più affascinanti del 2025. Eden Viaggi propone soggiorni personalizzabili per vivere appieno la cultura colombiana con la possibilità di aggiungere escursioni per un’esperienza completa. Con diverse attività culturali e in mezzo alla natura, il viaggio si adatta a chi cerca un’immersione totale in una delle città più affascinanti del Caribe colombiano.

Dai tramonti spettacolari lungo le antiche mura fino ai ritmi latini che animano le piazze, l’atmosfera di Cartagena combina magia e realtà, vita vera e fantasia proprio come nei romanzi di Márquez. Un modo per visitarla è quello di mettere in valigia vestiti leggeri, un costume e qualche buon libro di Gabo, soprannome dello scrittore, e partire alla scoperta dei luoghi che lo ispirarono.