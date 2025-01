Accompagnatori esperti per viaggi straordinari: scoprire le meraviglie del mondo con Travel Expert

Lasciarsi guidare verso nuove destinazioni significa abbracciare la bellezza di un mondo in continua scoperta, ricco di meraviglie e tradizioni. Ogni luogo si rivela con occhi nuovi se esplorato accanto a chi ne comprende a fondo l'essenza: un esperto di antiche civiltà che illumina le rovine di significati perduti, un mediatore culturale che apre porte sul cuore pulsante delle tradizioni locali, un naturalista che svela i segreti della fauna selvatica durante un safari, o un fotografo che cattura l''aurora boreale o il profilo delle Ande con uno scatto che racconta mille storie. E per chi cerca un legame profondo con la natura, viaggi responsabili guidati da un paladino dell'ambiente sono l'occasione per vivere un'esperienza autentica e consapevole.

Condividere queste emozioni in gruppo è un'opportunità per arricchire se stessi, soprattutto quando a ispirare il viaggio è l' esperienza di un accompagnatore che conosce profondamente la destinazione e le sue peculiarità. Questi viaggiatori appassionati non si limitano a guidare, ma accompagnano oltre ciò che si vede, aprendo finestre su storie, leggende e segreti del luogo. Che sia un'avventura tra la flora e la fauna africana, i colori accesi del Sud America, i ghiacci dell'Artico, le tradizioni ancestrali del Sahara oi misteri archeologici del Medio Oriente e delle civiltà precolombiane, ogni viaggio diventa un'esperienza di conoscenza, divertimento e immersione profonda.

I tour Travel Expert firmati Made by Turisanda garantiscono un approccio unico: programmi esclusivi, piccoli gruppi e la costante presenza di accompagnatori esperti, in partenza dall'Italia, che trasformano ogni itinerario in un racconto vivido.

Safari fotografico in Africa

Compagni di viaggio, maestri d'emozioni

Ogni tour è reso speciale dalla professionalità e dalla passione degli accompagnatori. Giorgia Carena , fotografa di professione, trasmette ai viaggiatori l'arte di immortalare il mondo con uno sguardo unico. Simona Planica , mediatrice culturale con anni di esperienza internazionale, cerca lo stupore negli occhi dei compagni di viaggio davanti alla bellezza dei luoghi e delle persone incontrate. Ignazio Costarelli , guida turistica con trent'anni di esperienza tra Africa Australe, Medio Oriente e America Latina, è sempre alla ricerca di emozioni e avventure forti. Eugenio Paschetta , esploratore instancabile con oltre 200 spedizioni nel Sahara e nelle destinazioni meno battute, si definisce un “tracciatore” per la sua capacità di trovare percorsi unici. Leandro Biasco , fotografo e coach, vive ogni viaggio come un cammino interiore da condividere attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica. Francesca Palmioli , esperta di turismo sostenibile, porta con sé la passione per il jazz, l'America Latina e il deserto mediorientale. Vincenzo Di Michele , fotografo naturalistico, astrofilo e divulgatore scientifico, trasforma la natura in un'esperienza che tocca l'anima. Con questi professionisti, ogni viaggio non è solo una scoperta, ma anche un'immersione nel mood della destinazione, spaziando dall'avventura al relax, dall'archeologia alla modernità.

Destinazioni straordinarie

I tour di gruppo Travel Expert offrono esperienze indimenticabili in luoghi iconici e lontani. Nel cuore dell'Africa, ad esempio, ci si può avventurare tra i primati in Uganda o immergersi nella natura incontaminata della Tanzania e del Kenya . Qui, luoghi magici come il Parco Tsavo, l'Amboseli National Park con la sua colonia di elefanti, il lago Nakuru popolato di fenicotteri rosa e la Riserva di Masai Mara, teatro della Grande Migrazione, diventano tappe di un fotosafari unico.

Altrove, tra le infinite sabbie dorate della Namibia o le suggestive dune e le lussureggianti oasi dell'Egitto a bordo di un 4x4, l' Algeria archeologica si svela come un libro di storia scolpito nella pietra, avvolta dal fascino misterioso di un passato lontano. In Turchia , si scoprono i mille segreti di una terra ricca di storia, mentre l' Arabia Saudita stupisce con la sua incredibile ricchezza culturale. In Giordania , “terra di nomadi e re”, si viaggia tra antiche città e paesaggi mozzafiato.

Per chi sogna l' America Latina , le proposte spaziano tra i contrasti del Brasile, la magia di “El Día de los Muertos” in Messico , o il Perù durante la “Festa del Sole” , rivivendo l'antico Inti Raymi degli Inca. In alternativa, si possono esplorare le lande infinite dell'Islanda oi fiordi ei boschi ovattati della Norvegia. E per chi cerca il fascino del deserto, il Marocco è una destinazione ideale: lungo la via delle Kasbah, si attraversano valli incantate come il Draa e si ammirano dune maestose.

Partire con Travel Expert

Le proposte Travel Expert includono 16 tour con oltre 50 date per le partenze , gruppi ridotti e l'accompagnamento di professionisti che arricchiscono ogni tappa con dettagli inediti e affascinanti. Le destinazioni prevedono Tanzania, Kenya, Uganda, Namibia, Marocco, Algeria, Turchia, Arabia Saudita, Giordania, Islanda, Norvegia, Brasile, Perù, Messico ed Egitto . Ogni itinerario è un'occasione per scoprire luoghi bellissimi, condividere percorsi e soprattutto esperienze da assaporare fino in fondo.