Virus Nipah: cos’è la malattia che spaventa l’India. I sintomi, l’encefalite e il rischio coma nel giro di 48 ore

Roma, 24 settembre 2024 – Il Nipah nelle ultime settimane ha ucciso due persone in India. Uno studente di 24 anni è morto nella regione del Kerala, nel sud del Paese e 150 persone che hanno avuto contatti con il ragazzo sono state messe sotto osservazione. La settimana scorsa era già stato imposto l'uso della mascherina anche all'aperto. Sono state chiuse alcune scuole e università.

Il nuovo caso si è verificato nel distretto di Malappuram. Il giovane ha cominciato a manifestare sintomi il 4 settembre. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, con la comparsa di un’encefalite. Dopo essere stato assistito in quattro ospedali è morto il 9 settembre. A luglio, sempre in Kerala c'era stata una prima morte causata dall'infezione. Il virus Nipah, per il quale non esiste vaccino né cura, è definito dall'Oms un patogeno prioritario che può causare una epidemia.

Pipistrelli e animali

Il virus Nipah è un virus zoonotico, che circola tra i pipistrelli e viene trasmessa agli esseri umani attraverso animali infetti (ma può anche essere trasmesso attraverso alimenti contaminati o direttamente tra le persone). Ha un’alta letalità, stimata tra il 40% e il 75%, ed è inserito nella lista degli agenti patogeni che secondo l’Oms sono potenzialmente in grado di dare luogo a epidemie.

Sintomi e rischi

I sintomi della malattia sono febbre, mal di testa, sonnolenza, problemi respiratori, disorientamento e confusione mentale. Secondo l'Organizzazione mondiale della salute, questi segnali si possono trasformare in coma nel giro di 24-48 ore.

Un caso di vaiolo delle scimmie

Riscontrato sempre in Kerala anche il primo caso indiano di vaiolo delle scimmie del ceppo 1b, che sino ad oggi, al di fuori dell'Africa era stato isolato solo in Svezia e in Tailandia. Questo ceppo fortemente mortale è stato identificato in un paziente 38enne, risultato positivo al mpox giovedì scorso, dopo essere rientrato in Kerala dagli Emirati Arabi Uniti, esattamente come avvenuto con il primo malato, risultato positivo al vaiolo delle scimmie in Haryana lo scorso 9 di settembre, ma nella variante del ceppo 2, nota per gli effetti più lievi.