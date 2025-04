Il mistero di Virginia Giuffre: l'ordinanza restrittiva e le accuse di violenza domestica

Roma, 2 aprile 2025 – Emergono nuovi dettagli sui recenti avvenimenti della vita di Virginia Giuffre, la donna che accusò pubblicamente il principe Andrea – fratello di re Carlo III – di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, mentre faceva parte del giro di prostituzione internazionale di Jeffrey Epstein. Lo scorso 24 marzo, la 41enne è stata vittima di un incidente stradale, che l'avrebbe lasciata con una presunta insufficienza renale e una prognosi di vita di appena quattro giorni.

Tale ricostruzione – raccontata in un post sui social nei quali Giuffre si mostrava con numerosi lividi e il volto tumefatto – è stata messa in discussione dalla polizia e dai medici. Le forze dell'ordine hanno infatti sottolineato ieri che il tamponamento è stato "un incidente minore", che non aveva fatto registrare feriti o ricoverati.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Virginia Giuffre ha ammesso che non intendeva condividere la foto in questione su Instagram, ma che si sia trattato di un errore. Pochi giorni prima del sinistro, un altro post aveva attirato l'attenzione del web: sotto a un carosello di foto dei suoi tre figli, la donna aveva scritto che sente la loro mancanza e che sono "avvelenati dalle bugie".

I social e i giornalisti di gossip si sono dunque scatenati, ipotizzando che Virginia e suo marito Robert Giuffre si siano separati. Ora emerge la verità: pochi giorni prima dell'incidente, il nome della 41enne era comparso in un documento del tribunale di Perth (Australia) per la presunta violazione di un'ordinanza restrittiva, richiesta a seguito di violenza domestica. Un altro atto era invece a nome del marito, accusato di non tenere le armi registrate a suo nome in un posto sicuro dell'abitazione. Il mistero attorno alla vicenda si infittisce.

Virginia Roberts (questo il cognome da nubile) e Robert Giuffre si sono sposati ventidue anni fa: da tempo vivevano in Australia, sebbene la donna sia di cittadinanza statunitense. Da cinque anni risiedevano in una villa di Perth, acquistata alla cifra di quasi 2 milioni di dollari.