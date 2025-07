Massiccio attacco russo sull’Ucraina, la Polonia fa decollare i caccia. Pioggia di missili e droni su Leopoli e Lutsk

Roma, 12 luglio 2025 – Notte di paura sui cieli europei e di guerra su quelli ucraini. Polonia e Paesi alleati hanno fatto decollare i loro aerei da combattimento in seguito al massiccio attacco con droni e missili delle forze russe contro l'Ucraina. Lo ha reso noto su X il Comando operativo delle Forze armate del Paese, come riporta Rbc-Ucraina. “Il Comando operativo sta monitorando la situazione attuale e forze e mezzi rimangono pienamente preparati per una risposta immediata”, si legge in una nota. Anche i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati messi in stato di massima allerta per “garantire la sicurezza nelle aree confinanti con le zone minacciate”.

Esplosioni si sono registrate in diverse località ucraine lontane dalla linea del fronte, come riferisce il Kyiv Independent. Tra le città colpite ci sono la capitale Kiev, ma anche Leopoli, Kharkiv, Lutsk e Chernivtsi. Il capo dell'amministrazione militare di Leopoli, Maksym Kozytsky, ha riferito che 4 persone sono rimaste ferite a Leopoli dopo lo scoppio di un incendio in una ‘zona non residenziale’.

Raid russo sull'Ucraina

