Il giallo dell'incidente di Virginia Giuffre: "Ho 4 giorni di vita". Ma la polizia nega

Londra, 1° aprile 2025 – Virginia Giuffre, la donna che ha accusato il principe Andrea – figlio della defunta Elisabetta II – di abusi sessuali avvenuti mentre era ancora minorenne, è stata al centro di un incidente stradale a Perth, in Australia.

La 41enne di origine statunitense ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nel quale mostra numerosi lividi e un volto quasi tumefatto. Ma a scioccare il web sono state le dichiarazioni di Giuffre: "È importante notare che quando uno scuolabus ti si schianta addosso a 110 chilometri orari non importa di cosa la tua macchina sia fatta, farà la fine di una lattina - ha scritto - Sono andata in insufficienza renale, mi restano quattro giorni di vita".

Ma la polizia parla d'altro, il sinistro - avvenuto il 24 marzo - sarebbe stato tutto fuorché così disastroso. Gli agenti contattati da People hanno riportato l'assenza di feriti e ricoverati, descrivendo quanto avvenuto come un "incidente minore". "Il tamponamento è stato segnalato dall'autista dell'autobus il giorno seguente - si legge in un comunicato delle forze dell'ordine - L'auto ha subito danni per un valore di circa duemila dollari". Strano dunque pensare che Giuffre sia effettivamente in fin di vita. Il web si è scatenato: in molti hanno cercato parallelismi con la morte della principessa Diana, sebbene un'indagine conclusa nel 2004 ha sottolineato che la prima moglie di Carlo sia stata vittima di un incidente, e non di una messa in scena di stampo criminale.

Gli ultimi mesi sarebbero stati particolarmente difficili per la donna. "Quest'anno è stato il peggior inizio di anno di sempre - continua il post su Instagram - Sono pronta ad andarmene, ma non prima di aver visto i miei bambini un'ultima volta". Il 22 marzo, quindi due giorni prima dell'incidente, Giuffre aveva pubblicato un carosello di foto dei suoi figli con una descrizione piuttosto insolita: "I miei bellissimi bimbi non sanno quanto io li ami e quanto siano stati avvelenati con le bugie, mi mancano molto". People ipotizza che la 41enne possa essersi di recente separata dal marito Robert Giuffre.

Quando era appena adolescente, Virginia Roberts – questo il suo cognome da nubile – avrebbe fatto parte della rete internazionale di prostituzione di Jeffrey Epstein: è in quelle circostanze che avrebbe conosciuto e sarebbe stata vittima di molestie da parte del terzogenito della regina Elisabetta. Non c'è stato nessun processo, in quanto nel febbraio 2022 le due parti si sono accordate privatamente nel chiudere la causa con una donazione del principe Andrea alla fondazione benefica fondata da Giuffre.