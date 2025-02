Vertice a Madrid,. Salvini, Orban e Abascal sullo stesso palco : "Rifare grande l’Europa"

I Patrioti per l’Europa sono riuniti da ieri fino a oggi a Madrid, ospiti di Vox, il partito della destra nazionalista spagnola fondato da Santiago Abascal, che nella scorsa legislatura stava insieme a Fratelli d’Italia e al Pis polacco nel gruppo dei Conservatori (Ecr). I Patrioti (PfE) sono oggi il terzo gruppo del Parlamento europeo e, malgrado perduri nei loro confronti il cordone sanitario, la ‘conventio ad excludendum’ che preclude loro l’accesso alle cariche elettive (vicepresidenze dell’Aula e di commissione) cui avrebbero diritto in base al metodo d’Hondt (una sorta di manuale Cencelli europeo), hanno acquistato un peso inedito nelle dinamiche politiche dell’Aula di Strasburgo.

Al meeting dei Patrioti europei di Madrid – sullo stesso palco con Le Pen, Orban e Abascal – c’è anche il leader della Lega, Matteo Salvini (in foto), una mossa, quella del vice premier, che sancisce la sua volontà di essere il leader italiano più vicino alla nuova amministrazione americana, protagonista in prima fila del ‘Make Europe Great Again’ coniato da Elon Musk che aveva chiesto alla destra europa di rispondere presente al suo appello. Detto, fatto. Dalla proposta di uscire dall’Oms all’appoggio incondizionato alla nuova linea di politica estera Usa, dall’Ucraina a Gaza, il vicepremier ha sposato l’agenda Trump. Anche sul tema dei possibili danni causati dai dazi. Per Salvini la colpa della crisi non è del tycoon ma dei burocrati di Bruxelles.