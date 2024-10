Uragano Milton, sopravvive in mezzo al mare aggrappato a una borsa termica tutta la notte. Florida, sale il numero di morti e danni ingenti

Roma, 11 ottobre 2024 - Incredibile salvataggio di un capitano di peschereccio vittima dell’uragano Milton, rimasto aggrappato, e quindi alla vita, a una borsa termica per una notte intera tra il 9 e il 10 ottobre. L'uomo, identificato come Capt Dave, che di mestiere organizza charter per turisti appassionati di pesca, era bordo della sua imbarcazione per delle normali riparazioni quando l'improvviso il peggioramento del meteo lo ha colto di sorpresa. Con la tempesta in avvicinamento e impossibilitato a mettersi in salvo, il comandante è riuscito comunque capitano è riuscito a chiedere aiuto ai soccorritori, poi dalle 19 di sera non ha più dato notizie di sé.

Capt Dave, salvato da un elicottero della Guardia Costiera

Appeso a una borsa termica

Fortunatamente il mattino successivo un elicottero della Guardia Costiera di Miami, uscito per cercarlo, alle 13.30 lo ha trovato ancora in vita. L'uomo aveva affrontato la tempesta restando per tutta la notte appeso a una borsa termica, con il solo aiuto di un giubbotto di salvataggio.

Uragano Milton: 14 morti

Ma non tutti sono stati così fortunati nell'incontrare la furia di Milton: il bilancio delle vittime continua salire ed è arrivato a 14 morti. Le ultime sei nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della Florida, riferisce l'emittente Nbc News.

Danni ingenti per numero record di tornado

I danni sono ingenti visto il numero record di tornado. Danneggiate migliaia di abitazioni e circa 11 milioni di persone sono state minacciate da inondazioni improvvise e fluviali. La PowerOutage.us ha fatto sapere che più di 2,6 milioni di persone in Florida sono rimaste senza elettricità per colpa dell'uragano.

Prima Helene poi Milton: Florida in ginocchio

Milton, ribassato a tempesta di categoria 3, era stato preceduto in Florida dall'uragano Helene. Una situazione disperata e il presidente americano Joe Biden è corso ai ripari schierando migliaia di personale federale nelle aree colpite, tra oltre mille militari della Guardia Costiera. La Croce Rossa sta seguendo 83mila persone, molte sono nei rifugi della Florida.

Controlli casa per casa

Intanto nelle zone colpite dall'uragano le squadre dei vigili del fuoco stanno controllando casa per casa per aiutare le persone colpite dalle inondazioni. E la normalità è ancora lontana con strade come fiumi, auto sommerse. "I nostri ufficiali e gli equipaggi lavorano incessantemente per tornare alla normalità il prima possibile", è stato il messaggio alla popolazione su X della polizia di Tampa.

Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari

Una situazione disperata che ha commosso anche i vip. La famosissima e ricchissima cantante Taylor Swift, assieme agli attori Blake Lively e Ryan Reynolds, hanno fatto donazioni per aiutare le vittime degli uragani Helene e Milton. La Swift ha donato 5 milioni di dollari, mentre Lively e Reynolds hanno contribuito con un milione di dollari.