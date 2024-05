Ucraina, Blinken a Kiev. Deraglia treno in Russia, “colpito da drone”. Giovedì Putin in Cina

Roma, 14 maggio 2024 – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken in visita a sorpresa a Kiev. Il cambio alla guida della Difesa russa mostra la "disperazione" di Putin, dice il Dipartimento di Stato americano. Putin sarà in Cina giovedì e venerdì. Il consigliere per la Sicurezza nazionale estone Roll afferma che il governo di Tallinn sta discutendo "seriamente" la possibilità di inviare truppe in Ucraina. Deragliato un treno merci in Russia: sarebbe stato colpito da un drone. Georgia: prevista oggi l'adozione del ddl filo-Mosca sulla "influenza straniera", nonostante le proteste.

Il segretario Usa Antony Blinken in viaggio verso Kiev (foto Ansa)

Le notizie in diretta