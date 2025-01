Ucraina, nuova offensiva nel Kursk: “Colpito posto di comando russo”

15:17

Kellogg rimanda il viaggio a Kiev

L'inviato speciale del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per Ucraina e Russia, Keith Kellogg, ha rinviato il suo viaggio a Kiev, previsto per l'inizio di gennaio. Lo scrive la Reuters citando quattro fonti. La missione di Kellogg in Ucraina sarebbe prevista ormai dopo l'insediamento di Trump, che avrà luogo il 20 gennaio. La data esatta della visita non è stata ancora stabilita. I motivi del rinvio non sono stati resi noti. Kellogg non ha annunciato alcuna intenzione di visitare Mosca. Alla fine di novembre 2024, Trump ha nominato l'ex segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Keith Kellogg alla carica di inviato speciale per Ucraina e Russia. A metà dicembre si è saputo che Kellogg stava programmando un viaggio a Kiev come parte degli sforzi della nuova amministrazione Trump per porre fine alla guerra il più rapidamente possibile. Allo stesso tempo, Kellogg, secondo Reuters, ha anche lavorato per organizzare incontri con funzionari a Roma e Parigi.