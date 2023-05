Ucraina news, bombe sul supermercato a Kherson: ci sono morti. Maxi incendio vicino al ponte di Crimea

9:16 Attacco di droni sull’Ucraina Le truppe russe hanno lanciato questa notte una nuova ondata di attacchi contro l' Ucraina, utilizzando droni kamikaze. Lo riferisce l'aeronautica ucraina, sottolineando che 26 droni “di fabbricazione iraniana Shahed” sono stati lanciati su diverse regioni e città, compresa Kiev, di cui 21 sono stati abbattuti. Per quanto riguarda la capitale, la difesa aerea ha distrutto tutti i droni e non ci sono state vittime o danni. Secondo quanto riportato dai media, sette droni sono stati abbattuti sopra la regione di Dnipropetrovsk, mentre un Uav ha raggiunto l'obiettivo colpendo un edificio amministrativo a Dnipro. È scoppiato un incendio che è già stato spento, nessuno è rimasto ferito. Nella regione di Mykolaiv, un drone ha colpito una casa privata nel territorio della comunità di Kutsurub. È scoppiato un incendio, che è stato spento e non ci sono feriti. Le autorità dell'oblast di Kirovograd hanno poi riferito che i russi hanno colpito un deposito di petrolio a Kropyvnytskyi con tre droni, senza provocare vittime.

9:41 Droni nella notte su tutta l’Ucraina, anche su Kiev Un attacco notturno con droni è stato lanciato durante la notte su un aeroporto militare nella regione russa di Bryansk, riferisce il canale Telegram Baza. “Cinque droni hanno attaccato un aeroporto militare nella regione di Bryansk la notte del 3 maggio”, dice il report, di questi, 2 sono stati distrutti da armi leggere e altri 2 sono esplosi sul territorio dell'aerodromo. Un altro drone non è stato trovato. Secondo Rbc- Ucraina “un aereo da trasporto An-124 ha subito danni, i russi incolpano gli ucraini”.

9:45 Maxi incendio vicino al ponte di Crimea, è allerta massima In Russia è allerta massima per un incendio che interessa un’area di 1.200 metri quadrati, scoppiato nelle prime ore del mattino in un deposito di prodotti petroliferi nel distretto russo di Temryuk, vicino al ponte sullo stretto di Kerch, che collega la Russia continentale alla Crimea, penisola annessa unilateralmente da Mosca nel 2014. Lo riporta Ria Novosti citando il capo del distretto Fedor Babenkov. Il governatore di Krasnodar Veniamin Kondratyev ha affermato che “l'incendio è stato classificato al più alto grado di difficoltà. È stato fatto ogni sforzo per impedire che il fuoco si propaghi ulteriormente”.

10:12 Grano, venerdì in Turchia incontro tra viceministri di Kiev e Mosca È atteso per venerdì a Istanbul un incontro tra i vice ministri della Difesa di Turchia, Russia e Ucraina per discutere l'estensione dell'accordo per l'esportazione di grano tramite il mar Nero. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Ankara come riporta Anadolu. A marzo Mosca aveva acconsentito ad un estensione di soli 60 giorni del patto che, a partire dall'intesa trovata la scorsa estate, ha permesso l'esportazione di oltre 27,5 milioni di tonnellate di grano e prodotti alimentari dai porti ucraini.

10:23 Il Papa saluta il metropolita Antonij, ‘ministro’ di Kirill Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del 'baciamano’ sul sagrato vaticano, papa Francesco ha salutato per primo il metropolita ortodosso Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Il Papa ha subito baciato la croce pettorale di Antonij e scambiato con lui doni e alcune battute. In passato Antonij, successore di Hilarion come 'ministro degli esteri’ del patriarca Kirill, è stato rettore della chiesa di Santa Caterina Martire a Roma, a due passi dal Vaticano.

10:40 Bombe sull’unico supermercato aperto di Kherson, 3 morti Il ministro degli Interni ucraino Igor Klimenko ha reso noto che un bombardamento russo ha colpito l'unico supermercato aperto a Kherson, in Ucraina meridionale, uccidendo tre civili e ferendone altri cinque, come riferisce Rbc Ukraine. Colpiti dipendenti e persone che stavano facendo la spesa. “Gli assassini russi devono essere consegnati alla giustizia. O distrutti”, ha affermato Klimenko.

10:53 Coprifuoco totale a Khersona dal 5 maggio, in vista della controffensiva di Kiev In vista della controffensiva ucraina, a Kherson, nel Sud del Paese, sarà introdotto un coprifuoco totale che durerà dalle 20.00 del 5 maggio alle 06,00 dell'8 maggio: lo ha annunciato il capo militare regionale Alexander Prokudin, citato dai media ucraini. Durante queste 58 ore saranno vietati gli spostamenti e la città sarà chiusa all'ingresso e all'uscita. Prokudin ha aggiunto che le restrizioni sono necessarie in modo che “le forze dell'ordine possano svolgere il proprio lavoro e non mettere in pericolo i residenti”.