Guerra in Ucraina news: missili di Mosca su Pavlohrad. Gli Usa: da dicembre morti 20mila soldati russi

Kiev, 2 maggio 2023 – Ancora morti in Ucraina per un attacco missilistico russo, avvenuto nella notte a Pavlohrad nell'Oblast di Dnipropetrovsk. Il bilancio parla di due morti e 40 feriti, tra i quali anche cinque bambini. Dal canto suo Mosca accusa Kiev di aver bombardato un villaggio nella regione russa di Bryansk, dove però non si sono registrate vittime.

Intanto secondo le stime degli Stati Uniti più di 20.000 soldati russi sono morti e altri 80.000 sono stati feriti in cinque mesi di combattimenti nell'Ucraina orientale, in particolare a Bakhmut. "Stimiamo che la Russia abbia subito più di 100.000 perdite, tra cui oltre 20.000 morti in azione", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. "Il tentativo di offensiva della Russia nel Donbass, in gran parte attraverso Bakhmut, è fallito – ha aggiunto Kirby –. La Russia non è riuscita a conquistare alcun territorio strategicamente significativo". Il portavoce, citando informazioni di intelligence statunitensi recentemente declassificate, ha affermato che circa la metà delle persone uccise erano soldati reclutati dalla compagnia militare privata Wagner, che attinge gran parte dei suoi ranghi dalla popolazione carceraria in Russia.

Le news in diretta