Ucraina, Mosca avanza nel Donetsk. Droni ucraini su centro addestramento russo. Kiev: “Abbattuto un elicottero nemico in Crimea”

Zelensky boccia il piano di Trump: "Idea primitiva"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decisamente bocciato il piano esposto di Donald Trump che prevede la cessione da parte di Kiev di parte dei suoi territori per giungere a un pace con Mosca. Itervistatio da POlitico Zelensky ha afermato di aver invitato tramite degli intermediari Donald Trump a visitare il Paese, e l'ex presidente Usa avrebbe espresso interesse ma non si sarebbe impegnato a un viaggio. "Se l'idea è quella che dobbiamo cedere territori, è un'idea primitiva. Non ho bisogno di un'idea fantastica: ho bisogno di un'idea reale perché in gioco c'è la via della gente".