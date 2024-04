Ucraina, Kiev colpisce a Kaliningrad. Mosca-Pechino, rafforzata la cooperazione strategica

07:33

Cina: serve conferenza di pace

La Cina sostiene la convocazione di una conferenza sul conflitto in Ucraina con la partecipazione di Russia e Ucraina e "la partecipazione paritaria di tutte le parti" per discutere tutti i piani di pace: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi dopo i colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "La Cina sostiene la convocazione di una conferenza internazionale, alla quale Russia e Ucraina dovrebbero confermare la partecipazione, così come la partecipazione paritaria di tutte le parti e la discussione di tutti i piani di pace", ha detto Wang Yi.