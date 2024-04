La Cina aumenta il supporto nei confronti della Russia. Il ministro Lavrov in visita a Pechino

Kiev, 8 aprile 2024 – La Cina sta aumentando sempre più il sostegno nei confronti della Russia. Il governo di Pechino ha incrementato l’invio di attrezzature militari destinate all’esercito di Putin, secondo l’intelligence statunitense. L’allarme è scattato ieri in vista della visita ufficiale oggi in Cina del ministro degli esteri russo, Lavrov, mirata a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Esponenti dell’esercito americano hanno rivelato a Bloomberg che la Cina fornisce costante supporto alla Russia tramite la fornitura di immagini satellitari, mirini telescopici, carburante, componenti per i carri armati e diverse attrezzature utili per lo sforzo bellico in Ucraina.

Il segretario di stato USA, Anthony Blinken, ha subito informato gli alleati europei sugli sviluppi della situazione russo-cinese.

Il governo di Xi-Jinping è stato da sempre uno dei più grandi partner commerciali della Russia, ancor prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Gli Alleati, nel corso degli ultimi anni, hanno sempre avvertito la Cina dal tenersi al di fuori del conflitto, evitando di fornire aiuti alla Russia, e invitandola a impegnarsi maggiormente per il raggiungimento della pace, sfruttando la sua influenza sul Cremlino. Tuttavia, il rapporto tra Mosca e Pechino non è mai entrato in crisi, al contrario si è rafforzato, con la Cina che ha continuato a tenere le porte aperte ai russi, aiutandoli a fronteggiare le sanzioni occidentali.

Dopo uno scarso supporto durante il primo anno del conflitto, durante il quale l’esercito di Mosca ha subito pesanti sconfitte, ora la situazione sembrerebbe essere diversa a causa del ribaltamento delle sorti del conflitto. L’arrivo di Lavrov a Pechino rappresenta un chiaro indizio. Il ministro degli esteri russo sarà impegnato in Cina per due giorni, dove si confronterà con il suo omologo Wang Yi su diversi aspetti, tra cui la crisi in Ucraina, la situazione in Asia e su “questioni legate alla cooperazione bilaterale, nonché alla cooperazione sulla scena internazionale".

Nel frattempo, in Ucraina l’esercito del Cremlino sta guadagnando sempre più terreno sulle truppe di Kiev, sempre più a corto di rifornimenti. Il presidente Zelensky ha già invocato l’aiuto di Washington, pronta ad autorizzare un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina.