Ucraina, le news in diretta. Appello Aiea: “Sconsiderati attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Crocus, terrorista: “Un milione di rubli passato il confine ucraino”

Roma, 8 aprile 2024 - I missili Patriot subito in Ucraina o poi serviranno ai confini della Nato, è il disperato appello lanciato ieri sera dal presidente ucraina Volodymyr Zelensky. Come ha fatto pure Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare di Kiev, che alla tv tedesca ha spiegato che non ci sarà modo di fermare la prossima offensiva russa in Ucraina, prevista per fine maggio, se non arrivano munizioni e i missili tedeschi Taurus. Intanto, dopo l'attacco ucraino di ieri alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove è stata colpita la cupola numero 6 dell'impianto, fortunatamente senza causare danni, arriva la condanna da parte della Aiea. Il direttore Rafael Grossi ha parlato di "attacchi sconsiderati" che "aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente".

Forze ucraine vicino a Zaporizhzhia

A Mosca uno degli attentatori del Crocus City Hall ha confessato che avrebbe ricevuto un milione di rubli, circa 10mila euro, una volta arrivato in Ucraina. I denaro era stato promesso dall'organizzatore della strage, costata la vita a oltre 140 persone lo scorso 22 marzo, un uomo chiamato 'Saifullo'. “Ci ha detto di andare in Ucraina, a Kiev. Lì ci avrebbero dato un milione di rubli", ha confessato durante l'interrogatorio mostrato in video da Channel 1. Stessa versione fornita da un altro dei terroristi agli agenti del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), aggiungendo che un gruppo di persone avrebbe dovuto aiutarli ad attraversare il confine con l'Ucraina e raggiungere la capitale.

Oggi il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è volato in Cina, principale partner diplomatico ed economico di Mosca. Lavrov incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi per affrontare "una serie di 'temi caldi'", si legge in una dichiarazione, tra cui "la crisi ucraina e la situazione nella regione Asia-Pacifico". Inoltre "discuteranno di un'ampia gamma di questioni relative alla cooperazione bilaterale, nonché alla cooperazione sulla scena internazionale", spiega una nota.

