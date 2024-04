Ucraina, l’intelligence Gb: Mosca prevede di reclutare quest’anno 400mila soldati

Roma, 10 aprile 2024 - Nel 2024 la Federazione Russa prevede di reclutare circa 400.000 militari a contratto. Sono i numeri diffusi del ministero della Difesa britannico che pubblica su X le stime dell'intelligence. "Ciò è necessario per sostenere le sue truppe in Ucraina, che hanno subito enormi perdite, e per sostenere i piani annunciati di aumentare le dimensioni delle forze armate a 1,32 milioni quest'anno e a 1,5 milioni in futuro", aggiunge l'intelligence Gb.

"Si prevede che circa 150.000 soldati di età compresa tra i 15 e i 30 anni verranno arruolati in Russia questa primavera", scrive sempre il ministro britannico, aggiungendo che "i coscritti serviranno per 12 mesi in tutti i reparti dell'esercito".

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine dice che la Russia ha già perso oltre 450mila soldati. Ieri 9 aprile, la parte russa secondo Kiev ha visto la morte di altri 830 militari.