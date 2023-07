Ucraina news oggi, colpita base militare russa in Crimea. Esplosioni a Kiev e Odessa. L’incontro tra Biden e Zuppi

Kiev, 19 luglio 2023 – Crimea ancora al centro della guerra tra Ucraina e Russia. L'autostrada Tavrida che collega il ponte di Crimea della città portuale di Kerch nel Mar d'Azov con Sebastopoli sulla costa del Mar Nero della penisola è stata chiusa a causa di un incendio scoppiato nel distretto Kirovsky, rendono noto le autorità russe citate dall'agenzia Tass. “A seguito di un incendio scoppiato in un sito nel distretto di Kirovsky, l'autostrada Tavrida è stata chiusa. A breve verrà pubblicato un percorso alternativo per il traffico automobilistico”, ha scritto il leader locale Sergey Aksyonov sul suo canale Telegram.

Ancora attacchi in Crimea

Secondo i media ucraini, l’autostrada è stata chiusa dopo l’esplosione in un deposito di munizioni a seguito di un attacco. A causa del vasto rogo, è stata disposta anche l’evacuazione di circa 2.000 persone.

Intanto Odessa è stata colpita per la seconda notte consecutiva. “Potente attacco notturno a Odessa, i residenti riferiscono che molti edifici residenziali sono stati danneggiati e ci sono feriti”, ha dichiarato senza fornire ulteriori dettagli Oleg Kiper, capo del Comando militare regional ucraino di Odessa, citato da Rbc-Ukraine. “Ci sono stati lanci di missili da crociera Kalibr dal Mar Nero”, ha detto il portavoce militare Sergiy Bratchuk su Telegram senza dare altre informazioni. Esplosioni sono state udite anche a Kiev e nella circostante regione della capitale, con le difese antiaeree entrate in azione contro obiettivi sopra la città. Lo ha reso noto il sindaco Vitaly Klichko, citato dai media locali.

A Washington concluso l'incontro tra Joe Biden e l'inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi. Il presidente americano e il cardinale hanno discusso degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall'aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell'impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

