Bombe su Odessa, Russia: “Una rappresaglia”. Mosca pronta a fornire gratis il grano all’Africa

Roma, 18 luglio 2023 - Raid russo su Odessa, Mykolaiv e altre città del sud dell'Ucraina all'indomani dell'attacco al ponte di Crimea e del ritiro di Mosca dall'accordo sul grano. Kiev riferisce che la sua difesa ha abbattuto 6 missili Kalibr e 21 droni iraniani, ma che "i detriti hanno danneggiato le infrastrutture" della città portuale oltre a diverse abitazioni. Mosca, dal canto suo, dichiara che il radi è “una rappresaglia” dopo l’attacco al ponte.

Il ponte di Kerch in Crimea dopo l'esplosione del 22 ottobre 2022 (Ansa)

La regione di Odessa ospita terminali marittimi che erano fondamentali per l'accordo di esportazione di grano scaduto ieri. Secondo il governo di Kiev, l'obiettivo dell'attacco notturno è proprio quello di bloccare l'export. La Russia "vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone in vari Paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine", scrive il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak su Telegram. Anche per Josep Borrell, alto rappresentante Ue per gli affari esteri, Mosca "usa la fame come un'arma" e dunque "serve una risposta forte della comunità internazionale". Sulla stessa linea pure il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

Intanto è stato parzialmente riaperto al traffico il ponte di Kerch, in Crimea, colpito ieri da due esplosioni, la cui responsabilità è stata attribuita all’Ucraina. Due le vittime di quest’ultimo attacco. Oggi, intanto il cardinale Zuppi viene ricevuto alla Casa Bianca dal presidente Usa Joe Biden.

