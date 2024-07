Ucraina, pioggia di missili russi: distrutto ospedale pediatrico di Kiev. “Si scava sotto le macerie”

Roma, 8 luglio 2024 – Nuova massiccia offensiva della Russia sull'Ucraina, che stamattina si è svegliata sotto una pioggia di missili. Bombardate numerose città, inclusa Kiev. Bombe anche su Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Lanciati “più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e un ospedale pediatrico", ha scritto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky, che dopo la visita in Polonia oggi si recherà a Washington per il vertice Nato. Il bilancio è di almeno 27 morti e 100 feriti, riferisce il leader ucraino. Colpito anche l'ospedale pediatrico Okhmatdyt, il più grande dell'Ucraina, dove un bimbo è rimasto ferito e 5 persone rimaste uccise. L’edifico sarebbe “quasi completamente distrutto”, si scava per cercare persone intrappolate sotto le macerie. Duro il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: “E’ un crimine di guerra”, mentre Mosca nega il coinvolgimento nell’attacco che bolla come un’azione ucraina sotto “false flag”.

