Tunisia sull'orlo del baratro, dalla primavera alla grande fuga

Roma, 27 marzo 2023 - Un Paese in crisi profonda che si ripiega su stesso. È la Tunisia di oggi. Le cifre descrivono meglio di ogni parola lo stato del Paese. L’inflazione è volata al 10,4 %. Il tasso di disoccupazione è al 15,3%, il debito pubblico ha toccato i 34 miliardi di euro, sfiorando il 100% del Prodotto interno lordo. Secondo alcuni analisti la Tunisia rischia il fallimento nel giro di sei-nove mesi. Triste epilogo per lo stato che nel 2011 aveva aperto la stagione delle primavere arabe con la rivolta contro l’autocrate locale Ben Ali costretto a fuggire in Arabia Saudita. Dopo il calo dell’afflusso di turisti nel periodo del Covid la Tunisia ha risentito della guerra in Ucraina. Secondo l’Istituto di studi di politica internazionale più della metà delle sue importazioni di grano veniva dall’Ucraina e dalla Russia, ma il governo ha negato un intervento nel sistema dei sussidi alimentari. Una ciambella di salvataggio da 1,9 miliardi potrebbe arrivare dal Fondo monetario internazionale, se si riuscisse a superare il blocco degli Stati Uniti che non accettano il piglio autoritario del presidente tunisino Kais Saied. Sostenitori del presidente Kais Saied celebrano il 67esimo anniversario dell’indipendenza Il 21 febbraio, nella...