Trump vola nei sondaggi, Biden, prima ammissione: "Ritirarmi dalla corsa? Solo se lo dice il medico"

Milwaukee (Wisconsin), 18 luglio 2024 - Tutte le sere ballano sulla moquette rossa del Covention Center guardando il loro ’sovrano’ che sorride. I delegati repubblicani sono eccitati. Sentono che questa potrebbe essere la cavalcata gioiosa verso la vittoria del 5 novembre. Si divertono ogni sera nell’arena a rivedere i filmati di Donald Trump invincibile che si rialza sanguinante col pugno alzato, dopo gli spari, e di Joe Biden che invece nell’altra parte dello schermo inciampa ripetutamente salendo la scaletta dell’aereo.

Joe Biden

Tutti gli ultimi sondaggi, secondo il New York Times, nei 7 Stati chiave (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin) vedono Trump in vantaggio di 2-3 punti. Biden non è mai passato in testa. E quasi due terzi degli elettori democratici (il 65%) – rileva un sondaggio di Ap-Nord Center for Public Affairs Research – ritengono che Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e consentire al partito di nominare un altro candidato. Ma lui, il presidente Usa, non intende fare marcia indietro. Potrebbe rivalutare la decisione "se un medico gli dicesse di farlo", ha rivelato lo stesso Biden in un’intervista a BET News. Alla domanda se ci fosse qualcosa che gli avrebbe fatto rivalutare la decisione di continuare a correre per la presidenza, Biden ha risposto: "Se emergesse qualche condizione medica, se i medici venissero da me e dicessero, hai questo e quel problema". Adam Schiff, deputato democratico della California, ha chiesto al presidente di ritirarsi dalla corsa per le presidenziali: "Rischiamo di perdere il Congresso".

Invece tra i repubblicani regna la compattezza e l’unione sul tycoon. Nikky Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, che per mesi ha messo in guardia il Paese dal "caos" che un ritorno di Trump alla Casa Bianca causerebbe, è stata chiara: "Trump ha il mio forte sostegno". Intanto, gli americani temono che il loro Paese stia andando fuori controllo dopo l’attacco a Trump e hanno paura che le elezioni possano scatenare ulteriore violenza politica. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos.

L’80% degli elettori, democratici e repubblicani, ha ritiene che il Paese "potrebbe piombare nel caos". L’84% degli elettori, inoltre, è preoccupato che gli estremisti possano commettere atti di violenza dopo il voto: un aumento del 10% rispetto a maggio. Per quanto riguarda l’attentato ai danni di Trump, l’ispettore generale del Dipartimento per la sicurezza nazionale ha annunciato di aver aperto un’indagine sulla gestione della sicurezza durante il comizio. Si tratta quindi di un’inchiesta diversa rispetto quella indipendente ordinata da Joe Biden.