Vance conquista Milwaukee: “L’America si è alzata con Trump, uniti vinceremo”

Milwaukee, 18 luglio 2024 – “Tutta l'America si è alzata con Trump dopo gli spari. Accetto la nomination: uniti vinceremo”. È stato un trionfo il discorso di investitura del senatore dell'Ohio J. D. Vance, 39 anni, scelto da Donald Trump come vicepresidente in caso di vittoria. Con la platea dalla sua parte, Vance ha conquistato la Convention Repubblicana di Milwaukee, nel Wisconsin.

Il senatore dell' Ohio JD Vance con la moglie Usha Vance dopo il discorso alla Convention Repubblicana di Milwaukee

“Basta prenderci cura di Wall Street, è finita, ci impegniamo per i lavoratori”, ha detto tra gli applausi del pubblico. Messaggi chiari agli elettori: un avvertimento alla Cina sulla guerra dei dazi, uno ai migranti – da accogliere, ma "alle nostre condizioni" – e la promessa di “difendere le paghe dei lavoratori americani” e di favorire la produzione interna, “nel segno dell'America First”.

Non è mancato l’affondo contro Joe Biden, l’avversario indebolito ai sondaggi, accusandolo di aver reso l'America “più debole e più povera”. E poi la linea anti-immigrazione che nel 2017 aveva portato Trump alla Casa Bianca. “L'importazione di manodopera straniera è finita. Lotteremo per i cittadini americani, per il loro lavoro e per i loro salari”.

“Non dimenticherò da dove vengo”

“Alla gente di Middletown e a tutte le comunità dimenticate del Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio e di ogni angolo della nostra nazione dico: non dimenticherò mai da dove vengo”. Il senatore simbolo del sogno americano ha chiuso così il suo intervento alla convention Gop, rivolgendosi a quegli stati cruciali del Midwest e della Rust Belt – la cintura industriale del Paese determinante per la vittoria – che ritiene di rappresentare e che spera di portare in dote al tycoon.

Vance e l’American Dream

Vance ha parlato di sé come esempio dell'American Dream, capace di risorgere da una famiglia di operai, nella Rust Belt americana, con un padre andato via di casa e una madre alcolizzata, lui affidato ai nonni eppure determinato a studiare, lavorare e affermarsi prima come imprenditore e poi in politica. È proprio quello su cui punta Trump, che alla fine ha fatto prevalere il proprio istinto e dato fiducia a un uomo che rappresenta il sogno americano: se Trump è il miliardario cresciuto in una famiglia ricca, Vance è l’uomo della rivincita, partito dal basso che si è fatto strada con coraggio e determinazione.

USA REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION

Il senatore ha ricordato la dipendenza della madre, "sobria da dieci anni", scatenando l'entusiasmo dei sostenitori, che hanno invocato il nome della donna, al grido di "J. D.'s mom", apparsa molto emozionata. Alla fine quello che sembrato il vero messaggio politico che dovrà fare la differenza il 5 novembre, giorno delle elezioni americane, è stato l'appello a "tutte le comunità dimenticate" dell'Ohio e d'America, dal Michigan al Wisconsin alla Pennsylvania. "Non dimenticherò mai – ha aggiunto – da dove vengo".