Trump incassa la nomination, ovazione alla convention

Roma, 16 luglio 2024 – Ovazione per Donald Trump alla convention repubblicana, dove arriva sul palco alzando il pugno e con l'orecchio visibilmente fasciato dopo l'attentato dei giorni scorsi. L'ex presidente ha salutato l'arena gremita e ha ricevuto una standing ovation da parte dei sostenitori che hanno scandito "USA! USA!" e "Fight! Fight!". Approvata la nomination.

Donald Trump alla convention repubblicana (foto Ansa)

James David Vance, 39 anni, da un anno senatore dell'Ohio, sarà il suo vice in caso di vittoria. "I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno" ha detto Trump in un video messaggio trasmesso alla convention, incoraggiando i suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta".

Donald Trump con J.D. Vance (foto Ansa)

Elon Musk donerà 45 milioni di dollari al mese all'America Pac, il super comitato che punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli Stati in bilico, nel tentativo di contrastare la campagna di Joe Biden che ha investito milioni negli 'Swing States'.

Se Donald Trump vincerà le elezioni, negozierà con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina, ha detto Vance in un'intervista a Fox News, precisando che "Trump ha promesso di avviare negoziati con Russia e ucraini per porre fine rapidamente a questo problema in modo che l'America possa concentrarsi sul vero problema, che è la Cina". Da parte sua, Trump si è astenuto dal rispondere a una domanda della Tass in merito alla sua disponibilità ad avviare trattative con il presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui vincesse le elezioni presidenziali del 5 novembre.

Joe Biden intanto si dice pronto per un secondo dibattito contro Donald Trump a settembre. Quanto a D.J. Vance, vice del tycoon in caso di vittoria alle presidenziali, lo ritiene "un clone di Trump". E la vicepresidente Kamala Harris lancia una campagna fondi contro il senatore dell'Ohio. In una lunga intervista a Nbc, il presidente ammette: 'Sono vecchio, ma ho soltanto tre anni più di Trump e la mia acutezza mentale è dannatamente buona'. Tra i temi, la cordiale telefonata con il tycoon dopo l'attentato - 'ero preoccupato' - e del fatto che si consulta soltanto con se stesso per decidere se rimanere in corsa.