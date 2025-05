Nuovi scambi di artiglieria. Il segretario di Stato Usa:: "De-escalation subito"

Per la seconda notte ci sono stati attacchi aerei in India e in Pakistan, mentre la giornata è stata scandita da nuovi scambi di accuse tra le parti. L’Operazione Sindoor, lanciata dall’India contro "infrastrutture terroristiche" in Pakistan a due settimane dall’attentato del 22 aprile a Pahalgam, nel Jammu e Kashmir indiano, è stata seguita da attacchi pachistani con missili e droni contro obiettivi militari nell’India settentrionale e occidentale. A sua volta l’India ha preso di mira obiettivi militari in Pakistan. Entrambe le parti rivendicano successi, che sarebbero confermati da detriti rinvenuti sul terreno. Il Pakistan afferma di aver ucciso tra i 40 e i 50 soldati indiani lungo il confine di fatto con il Kashmir amministrato dall’India. Ieri sera forti esplosioni hanno scosso l’aeroporto della città di Jammu, nel Kashmir amministrato dall’India, mentre prosegue lo scontro militare tra India e Pakistan. Lo ha riferito una fonte della sicurezza. "De-escalation immediata". Su questo ha insistito il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che ha sentito il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e il premier pakistano Shehbaz Sharif (nella foto) nel mezzo dell’escalation tra i due Paesi. L’obiettivo dell’amministrazione Usa è stabilizzare la situazione al più presto.