Trump, la Cnn: “Complotto dell’Iran per assassinarlo”. Polizia uccide uomo armato vicino alla convention repubblicana

Roma, 16 luglio 2024 – La polizia ha sparato e ucciso una persona armata con coltelli non lontano dal perimetro del centro dove si tiene la convention repubblicana a Milwaukee. Lo riportano i media americani.

Trump a Milwaukee

Intanto già nelle ultime settimane il Secret Service Usa ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Donald Trump dopo aver ricevuto informazioni su un presunto piano iraniano per un attentato contro l'ex Presidente Usa. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine all'indagine. Secondo le fonti non esiste però alcuna indicazione che Thomas Matthew Crooks, l'attentatore che sabato scorso ha ferito Trump prima di essere ucciso dall'Fbi, fosse collegato in alcun modo al presunto complotto iraniano.

Nell'agosto del 2022 il Dipartimento della Giustizia aveva avviato un'inchiesta su un membro delle Guardie della Rivoluzione iraniane per un presunto tentativo di organizzare un attentato contro John Bolton, ex Consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump, considerato "una probabile rappresaglia" per l'assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani, avvenuto due anni prima. Un altro possibile obbiettivo iraniano sarebbe stato l'ex Segretario di Stato di Trump, Mike Pompeo, secondo quanto reso noto da fonti dell'Fbi.

Intanto Trump ha annunciato che terrà il suo primo comizio dopo l'attentato sabato, ad una settimana esatta da quanto accaduto a Butler. L'evento si svolgerà a Grand Rapids, in Michigan, e il neo nominato vice presidente J.D. Vance sarà al suo fianco.