Trump a Milwaukee dopo l’attentato, la diretta: “Dovrei essere morto”. E cambia il discorso

Roma, 15 luglio 2024 – Sarà un discorso diverso quello di Donald Trump alla Convention repubblicana di questa sera a Milwaukee, un giorno dopo l’attentato di sabato a un comizio elettorale in Pennsylvania. Lo rivela una nota interna della sua campagna indirizzata allo staff ed esaminata dal Guardian. “Nei momenti di tragedia e orrore, dobbiamo essere risoluti nella nostra missione di rieleggere il presidente Trump. È nostra fervente speranza che questo atto orrendo riunisca la nostra squadra, e in effetti la nazione, in unità e dobbiamo rinnovare il nostro impegno per la sicurezza e la pace per il nostro Paese”, si legge nella nota.

“Dovrei essere morto’’. Così l’ex presidente americano Donald Trump in una intervista al New York Post. “Non dovrei essere qui, dovrei essere morto - ha detto Trump -. Per fortuna o per Dio, molte persone dicono che è grazie a Dio, sono ancora qui”.

Le news in diretta

Trump atteso a Milwaukee per la convention repubblicana