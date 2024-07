Chi è Kimberly Cheatle, la capa del Secret Service nel mirino dopo l’attentato a Trump

Roma, 15 luglio 2024 – Kimberly Cheatle, ventisettesima direttrice dei Servizi Segreti degli Usa, è sotto il fuoco incrociato di ogni parte politica americana. Dopo l’attentato all’ex presidente Trump durante il comizio in Pennsylvania, l’agenzia è sotto accusa per non essere stata in grado di fermare Thomas Mattew Crooks prima che iniziasse a sparare. E la direttrice è più di tutti nel mirino.

Kimbelry Cheatle è direttrice dei Servizi Segreti Usa dal 2022 (Ansa)

Chi è Kimberly Cheatle

Cheatle ricopre il ruolo dal 2022: a volerla alla guida della struttura che protegge presidenti ed ex presidenti, ma anche capi di Stato e di governo in visita, è stato proprio Joe Biden, che ha fatto di lei la seconda donna nella storia a guidare l'agenzia. La direttrice è responsabile dell’esecuzione della missione integrata dell’agenzia di “protezione e indagini”, si legge sul sito dell’USSS.

Cheatle è entrata a far parte dei Servizi Segreti statunitensi nel 1995, ma si è poi ritirata nel 2019. Durante il suo servizio, ha lavorato nel team di protezione del vicepresidente durante l'amministrazione Obama, cosa che l’ha portata in contatto con Joe Biden.

Dopo l’elezione di Donald Trump, nel 2016, Cheatle è diventata vicedirettrice aggiunta per la formazione e in seguito è stata nominata vicedirettrice per le operazioni di protezione. Dopo il suo ritiro, nel 2019, ha ricoperto il ruolo di direttrice senior della sicurezza globale presso PepsiCo, dove era responsabile della direzione e dell'implementazione dei protocolli di sicurezza. Con l’elezione di Biden a presidente, Cheatle è stata richiamata nell’agenzia, questa volta come direttrice.

Le critiche

Nelle ultime ore, Cheatle è stata oggetto di reazioni negative da parte di molti, politici e non, che hanno criticato il suo lavoro e l’hanno invitata a dimettersi o hanno chiesto il suo licenziamento. La principale accusa è quella di essere più concentrata sulla diversità e sull’inclusione che sul suo ruolo e sulla missione dei suoi agenti.

“Ciò che spaventa tutti noi è che se il proiettile fosse arrivato un pollice più in là, si sarebbe trattato di un assassinio. Di sicuro Trump ha bisogno di maggiore protezione: ora ci si chiede se i servizi fossero completamente preparati”, l’ha attaccata Stephen Moore, consigliere senior della campagna dell'ex presidente.

La direttrice dell’USSS ha respinto le critiche e ha affermato, in un comunicato diffuso da poco, che gli agenti del secret service hanno “agito rapidamente” a Butler. “Gli agenti del Secret Service si sono mossi velocemente, i nostri cecchini che hanno neutralizzato lo sparatore e i nostri agenti che hanno adottato misure protettive per assicurare la protezione dell'ex presidente Donald Trump”, si legge nella nota. Nel comunicato, Cheatle garantisce anche l’efficacia del piano sicurezza per la convention repubblicana di Milwaukee.

La direttrice ha anche commentato l’indagine indipendente ordinata dal presidente: “Il Secret Service sta lavorando con tutte le agenzie federali, statali e locali coinvolte per capire cosa sia successo, come sia successo e come si possa impedire che attacchi del genere possano di nuovo accadere”, ha detto.