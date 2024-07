Attentato a Trump, il giallo degli agenti spostati a difesa di Jill Biden. Il Secret Service nega

Roma, 15 luglio 2024 – Non si placano le polemiche sul servizio di sicurezza che non è riuscito ad impedire l’attentato a Donald Trump. In particolare nelle ultime ore a far discutere è la questione del dislocamento delle forze del Secret Service, (i servizi segreti deputati a garantire la sicurezza di presidente ed ex presidenti Usa).

La First Lady Jill Biden

Il Secret Service ha negato di aver dirottato risorse dal comizio di Donald Trump a Butler in Pennsylvania alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando a Pittsburgh a una cena organizzata dall'associazione Italian Sons and Daughters. Lo riporta Sky News.

L'accusa parte da un reporter di RealClearPolitics che ha affermato su X che "le risorse dei servizi segreti sono state dirottate perché hanno seguito il protocollo dell'agenzia che si applica a Trump in quanto ex presidente”. Un portavoce dei servizi segreti ha negato: “Non abbiamo distolto risorse dal FPOTUS (ex presidente degli Stati Uniti)”.

Intanto Trump ha elogiato gli agenti. ''L'hanno ucciso con un colpo in mezzo agli occhi. Hanno fatto un lavoro fantastico". Così Donald Trump ha elogiato il lavoro degli agenti incaricati della sicurezza del suo comizio in Pennsylvania mentre emergono dubbi sull'operato del Secret Service e su come sia stato possibile per l'attentatore sparare da una distanza così ravvicinata verso l'ex presidente. Intervistato dal New York Post, Trump ha anche chiarito la richiesta di prendere le sue scarpe prima che gli agenti lo portassero al sicuro dopo essere stato ferito. "Gli agenti mi hanno colpito così forte che mi sono cadute le scarpe, e le mie scarpe sono strette", ha detto Trump.

Il tetto dal quale Thomas Matthew Crooks ha sparato all'ex presidente Donald Trump era stato valutato dal Secret Service come ''potenzialmente vulnerabile'' nei giorni precedenti il comizio del candidato repubblicano. Lo rende noto la Nbc citando in esclusiva due sue fonti.

L'edificio, di proprietà di una società di ricerca sul vetro, si trova vicino al Butler Farm Show, un luogo all'aperto a Butler, in Pennsylvania. I servizi segreti erano a conoscenza dei rischi ad esso associati, hanno detto le fonti. "Qualcuno avrebbe dovuto essere sul tetto o mettere in sicurezza l'edificio in modo che nessuno potesse salirci", ha detto una delle fonti, un ex agente dei Secret Service che era a conoscenza della pianificazione. Nonostante queste preoccupazioni, capire come l'uomo armato sia salito sul tetto è una questione centrale per gli investigatori che stanno indagando su come un aggressore solitario sia riuscito a sparare a Trump durante l'evento della campagna elettorale.

ll Secret Service ha collaborato con le forze dell'ordine locali per mantenere la sicurezza dell'evento, comprese squadre di cecchini posizionate sui tetti per identificare ed eliminare le minacce, ha affermato il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi. Ma nessun agente è stato dislocato nell'edificio utilizzato dal ventenne della Pennsylvania, al di fuori del perimetro di sicurezza dell'evento, ma a soli 148 metri dal palco, entro il raggio di un fucile semiautomatico come quello che l'uomo armato portava con sé.

Il Secret Service aveva designato quel tetto come sotto la giurisdizione delle forze dell'ordine locali, una pratica comune per proteggere i raduni all'aperto, ha detto Guglielmi. Il procuratore distrettuale della contea di Butler Richard Goldinger ha detto che il suo ufficio mantiene una squadra di Emergency Services Unit, che ha schierato quattro squadre di cecchini e quattro "squadre di risposta rapida" al raduno. Ma ha detto che gli agenti del Secret Service erano responsabili della sicurezza all'esterno del luogo. "Si sono incontrati la settimana prima. Il Secret Service gestiva il raduno. Erano loro a indicare chi faceva cosa", ha detto Goldinger. "Nella gerarchia di comando, erano in cima, erano il numero 1", ha aggiunto. Goldinger ha spiegato che il comandante dell'Emergency Services Unit gli ha detto che non era responsabile della messa in sicurezza delle aree esterne alla sede. "Per me, l'intera faccenda è sotto la giurisdizione del Secret Service", ha detto.

''La mia domanda è: come ha fatto ad arrivare su quel tetto senza essere scoperto?", ha detto Anthony Cangelosi, un ex agente dei Secret Service che ha lavorato alla protezione dei candidati presidenziali, tra cui John Kerry nel 2004. "Non mi piace fare supposizioni, ma sembra che siano stati commessi alcuni errori e che tutto ciò fosse evitabile", ha affermato Cangelosi, ora docente presso il John Jay College of Criminal Justice di New York. Il lavoro del Secret Service su eventi come quello di sabato inizia con una pianificazione anticipata, l'impostazione di un perimetro di sicurezza e il posizionamento di team a terra e sui tetti, spesso in collaborazione con le forze dell'ordine locali. Gli schieramenti a terra includono un team di contrattacco e il personale sui tetti include squadre di cecchini anti-attacco. Guglielmi, portavoce del Secret Service, ha detto che l'agenzia aveva due dei suoi agenti di contrattacco all'evento e aveva anche schierato due squadre di cecchini. Altre due unità di sicurezza necessarie per l'evento erano gestite da agenzie di polizia locali", ha detto Guglielmi.