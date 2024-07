Chi è l’attentatore di Trump: vent’anni, elettore repubblicano registrato

Roma, 14 luglio 2024 – “Il mio nome è Thomas Matthew Crooks. Odio i repubblicani, odio Donald Trump. E sai cosa, avete ucciso l’uomo sbagliato". Si esprime così così in un video su You Tube, attentatore di Donald Trump. Da notare che si nutrono forti sospetti sulla bontà del video perché chi parla potrebbe non essere lo sparatore, ma solo qualcuno che gli assomiglia, dato che sembra essere stato messo online dopo l’attentato e chi parla sostiene di essere ancora vivo mentre lo sparatore è stato certamente ucciso. Di certo si sa - lo ha confermato l’FBI - che l’attenatore si chiama Thomas Matthew Crooks, 20 anni, ed è di Bethel Park, Pennsylvania, a un’ora di guida a sud di Butler. Si è diplomato nel 2022 alla Bethel Park high school nel 2022 e quell'anno ha ricevuto un "premio stella" di 500 dollari dalla National Math and Science Initiative. Quindi uno studente modello, parrebbe.

L'attentato a Donald Trump (Ansa)

Crooks ha effettuato l’attentato usando un fucile Ar15 - popolarissimo fucile semiautomatico, modello civile dell’arma usata dall’esercito degli Stati Uniti, arma molto usata nelle stragi di massa americane - vestendo abbigliamento camouflage (un classico nelle stragi americane” e un a maglietta Il giovane indossava una t-shirt di uno dei canali YouTube più popolari dedicati alle armi da fuoco, Demolition Ranch, come riporta la Nbc. Il video, che è stato rimosso dall’Fbi, contrasta con il fatto che nel registro degli elettori dello stato Crooks risulta un elettore registrato per i repubblicani. Allo stesso tempo, però, il 24 gennaio 2021 aveva fatto una donazione di 15 dollari a un gruppo progressista affiliato ai democratici. Un classico caso di depistaggio, registrarsi come repubblicano per non destare sospetti, oppure di mentalità disturbata, di doppia personalità? Oppure semplicemente il video è un falso? Oppure è stato fatto dall’autre ma messo in rete da un complice per depistare? Lo diranno le indagini. Di certo l’Fbi sta lavorando per capire se ha agito da solo o con il supporto di qualcuno.

Di certo la sicurezza ha clamorosamente fallito, l’attentatore era infatti stato visto dalla gente che vive vicino al luogo dove è avvenuto l’attacco ed era stato segnalato prima dell’attacco, senza che nessuno agisse abbastanza rapidamente da bloccarlo. "Abbiamo indicato quell'uomo - ha detto alla BBC un testimone di nome Greg - aveva un fucile .lo si poteva letteralmente vedere con un fucile e così io e altri abbiamo alcuni agenti di polizia e erano nell’a zona e anche alcuni uomini dei servizi segreti ci hanno guardato con un binocolo e noi abbiamo indicato con le braccia gridando: sul tetto sul tetto! ha un fucile|. lo abbiamo indicato per tre o quattro minuti prima che si sentissero gli spari. Tutto inutile”. Altri testimoni hanno dichiarato all'emittente KDKA della CBS di Pittsburgh di aver visto l'uomo armato e di aver cercato di avvisare gli agenti prima della sparatoria. Ma anche qui, invano.