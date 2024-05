Trump: Biden ci porta verso la terza guerra mondiale. Il presidente Usa: “Non accetterà l’esito del voto”

New York, 9 maggio 2024 – È già campagna elettorale senza esclusione di colpi in vista delle elezioni Usa 2024, in programma a novembre. Ad alzare i toni è, come spesso accade, l’ex presidente Donald Trump che accusa sui social Joe Biden di stare guidando “il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale”. Il riferimento è all’annuncio dell’inquilino della Casa Bianca sullo stop alle forniture di armi offensive a Israele qualora invadesse Rafah. Per il tycoon il presidente Usa è “debole e corrotto”.

Trump, 'Biden ci porta verso la terza guerra mondiale'

Trump, alle prese con le grane giudiziarie per il caso Stormy Daniels, alza il tiro: “Il disonesto Joe Biden, che lo sappia o meno, ha appena dichiarato che non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza. Hamas ha ucciso migliaia di civili innocenti, compresi i bambini, e tiene ancora in ostaggio gli americani, se gli ostaggi sono ancora vivi - si legge nel messaggio pubblicato sul social Truth -. Eppure, Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziatori li finanziano”.

La conclusione è un monito: “Ricordate: questa guerra in Israele, proprio come quella in Ucraina, non sarebbe MAI iniziata se io fossi stato alla Casa Bianca. Ma molto presto torneremo a chiedere LA PACE ATTRAVERSO LA FORZA!”, scrive in maiuscolo, per ribadire il concetto.

Poche ore prima Biden era entrato duro sul suo rivale alle elezioni Usa. Presumendo di venire rieletto, ha profetizzato che Trump “non accetterà” il risultato del voto, come nel 2020. “Potrebbe non accettare il risultato delle elezioni, vi assicuro che non lo accetterà”, ha detto il presidente Usa in un'intervista alla Cnn.

Secondo il presidente Usa, l'80% dei leader mondiali vuole la sua vittoria perché è in gioco anche la loro democrazia