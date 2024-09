Trump e l’attentato sventato, il tycoon: “Orgoglioso di essere americano”. Biden: “Non c’è posto per la violenza”

05:59

Figlio dell'attentatore: "Mio padre non è un violento"

È "un padre amorevole e premuroso, un uomo onesto e laborioso". Non certo una persona che può "fare qualcosa di folle, tanto meno violento". A dirlo è Oran Routh, figlio del sospetto di tentato omicidio di Donald Trump. L'uomo ha detto di sperare che tutto sia "stato ingigantito". Tuttavia, da quanto risulta, il padre era stato condannato nel 2022 perché in possesso di una mitragliatrice. Nello stesso anno, inoltre, si era recato in Ucraina perché voleva combattere contro i russi, ma data la sua inesperienza con le armi e avendo già 56 anni l'esercito di Kiev non lo aveva accettato tra le sue file. In totale Ryan Wesley Routh sarebbe stato arrestato otto volte per vari reati.