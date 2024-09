Spari fuori dal golf club di Trump, il tycoon stava giocando. “E’ al sicuro”

Miami, 15 settembre 2024 – Spari fuori dall’International Golf Course di West Palm Beach (Florida) dove stava giocando Donald Trump. L’ “ex presidente è al sicuro” ha rassicurato immediatamente il portavoce della sua campagna elettorale, Steven Cheung.

Secondo quanto riferito da fonti al New York Post, l'ex presidente "non è mai stato in pericolo". La sparatoria è avvenuta in una zona esterna del golf club di proprietà del tycoon e non avrebbe avuto a che fare con il candidato repubblicano. Lo scambio di colpi è avvenuto tra due uomini che si prendevano di mira a vicenda.

Le autorità hanno fermato una “persona di interesse” (un sospettato) e rinvenuto nella zona un'arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro.

West Palm Beach è una città ad alto tasso di criminalità. Sull’episodio, avvenuto poco prima delle 2 del pomeriggio (ora locale), sta comunque indagando il Secrete Service, insieme all'ufficio dello sceriffo. Dell’episodio sono stati informati il presidente Joe Biden e la sua vice nonché candidata democratica Kamala Harris. La Casa Bianca ha fatto sapere che sono “sollevati” per il fatto che Trump è in salvo.

A metà luglio il tycoon era rimasto stato ferito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Trump era da poco salito sul palco, all'aperto, quando un uomo – poi identificato nel 20enne Thomas Matthew Crooks – ha sparato con un fucile, colpendolo di striscio a un orecchio.

Notizia in aggiornamento