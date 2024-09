Chi è Ryan Wesley Routh, l’uomo arrestato per l’attentato a Trump. Il tycoon: “Ancora più determinato”

Miami, 16 settembre2024 – Si chiama Ryan Wesley Routh il 58enne arrestato ieri in Florida per l’attentato a Donald Trump sventato dal Secret Service. Gli agenti lo hanno fermato in autostrada mentre fuggiva: l’accusa è si aver puntato un fucile d’assalto AK-47 al candidato repubblicano in corsa per la Casa Bianca contro Kamala Harris. E gli investigatori hanno classificato l’evento come un “tentato assassinio” dell'ex presidente.

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che lo stato condurrà una propria indagine sul tentato omicidio dell'ex presidente avvenuto al ‘Trump International Golf Club’ di Palm Beach. "La gente merita di sapere la verità sul possibile assassino e come è riuscito ad avvicinarsi a meno di 500 metri dall'ex presidente e attuale candidato repubblicano", ha scritto su X il governatore.

“La mia determinazione è solo più forte dopo un altro attentato alla mia via. Il 5 novembre renderemo l'America ancora grande”. Lo ha detto Donald Trump, in una email inviata dalla sua campagna.

È la seconda volta in questa campagna elettorale che Trump diventa bersaglio. Segno che i toni sono ormai alti e la partita in campo è difficile. La prima volta è accaduta due mesi fa, a metà luglio, durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania. Il 20enne Thomas Matthew Crooks aveva sparato con un fucile contro il palco sul quale si trovava Trump, colpendolo di striscio a un orecchio.

Routh si era appostato tra i cespugli al bordo del Trump International Course, a West Palm Beach, in attesa di individuare il tycoon, impegnato a giocare a golf come ogni domenica. Quando l'ex presidente è arrivato alla buca 5, e si trovava a una distanza tra i 350 e i 450 metri dall'attentatore, un agente del servizio di sicurezza ha notato la canna da fucile spuntare dai cespugli e ha subito sparato. Trump è stato portato via dagli uomini della scorta.

L'attentatore è scappato e si è infilato in auto – una Nissan, secondo la Cnn – tentando la fuga, ma è stato bloccato poco dopo dalle pattuglie dello sceriffo della contea lungo la Interstate 95, l'autostrada che attraversa la Florida da nord a sud. Al momento dell'arresto, l'uomo non ha opposto resistenza e non era armato. Tra le siepi dove si era appostato sono stati recuperati un fucile Ak-47 con binocolo, e due zaini pieni di munizioni, oltre a una minitelecamera Go Pro.

“Ryan è mio padre e non ho commenti da rilasciare, se non che è un uomo onesto e gran lavoratore. Non so quello che è accaduto in Florida: da quello che ho sentito non sembra la persona che io conosco. È un bravo padre”. Lo afferma Oran Routh, il figlio dell'uomo fermato dalla polizia e sospettato di voler uccidere Donald Trump.

Ryan Wesley Routh, l’operaio edile 58 anni accusato di aver puntato un AK-47 contro l'ex presidente Donald Trump domenica pomeriggio, ha una fedina penale molto lunga e diversi arresti alle spalle. È quanto emerge durante l'indagine, come riporta Fox News. La verifica dei precedenti penali di Wesley Routh, ha rivelato che attualmente vive alle Hawaii, ma è originario della Carolina del Nord, dove la lista di arresti include il possesso di droga, guida senza patente, revisione scaduta e guida di un veicolo senza assicurazione. Inoltre, il Greensboro News & Record ha riferito che nel 2002 Routh è stato arrestato dopo essersi barricato nell'ufficio della sua ditta.

Appena diffuso dalla polizia il nome dell'attentatore, l'account X di Ryan Routh (se è davvero il suo, al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dagli investigatori) è stato inondato di messaggi violenti da parte dei sostenitori del tycoon. L’ultimo post scritto dal 58enne risale al 23 dicembre dell'anno scorso. L'uomo diceva di avere migliaia di soldati afghani desiderosi di arruolarsi nella polizia nazionale di Haiti e di farlo per pochi soldi.

“Mille con il passaporto – si legge sull’account – sono pronti a volare”. Il messaggio seguiva con un numero di telefono e una email per inviare aiuti all'Ucraina. Proprio l'Ucraina appare la sua ossessione. Routh aveva scritto di essere pronto a combattere in Ucraina e a dare la vita per gli ucraini. Dal momento dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'uomo ha scritto una serie di post in cui dichiarava di voler partire e chiedeva un aiuto e l'impegno di altri volontari.

Ma non c'era solo il fronte orientale europeo nei suoi progetto. Il 10 agosto del 2023, Routh aveva dichiarato, invece, di voler inviare a Taiwan migliaia di soldati afghani addestrati dalla Nato e di formare una legione di combattenti volontari "per proteggere le coste di Taiwan". Nella rete circola una foto di una persona arrestata che ricorda proprio Routh: si vede un uomo alto e magro, con la maglia tirata su. L'immagine è stata pubblicata dall'account su X "Republicans against

Trump", seguito da quasi 800 mila follower.

Nell'aprile del 2022 l'uomo sosteneva di essere a Kiev con l'obiettivo di accogliere migliaia di persone dall'estero a sostegno dell'Ucraina. Su Linkedin la sua bio dice che Routh costruiva "strutture molto semplici per ospitare i meno fortunati" e cercava un "ampio raggio di altri progetti creativi" per migliorare la vita delle comunità.