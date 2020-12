Parigi, 1 dicembre 2020 - La Torre Eiffel riaprirà al pubblico il 16 dicembre (quando si allenteranno le misure anti-Covid), intanto un pezzo è finito all’asta ed è stato acquistato per 274.475 euro. Si tratta di una sezione dall'originale scala elicoidale che collegava il secondo al terzo piano del monumento. Quattordici gradini risalenti al 1889 davvero costosissimi, visto che il prezzo base della casa d'aste Artcurial era tra i 30.000 e i 40.000 euro mentre il prezzo finale ha raggiunto quasi dieci volte la stima minima.

La rimozione dei 14 gradini si deve alla tecnologia. Nel 1983, infatti, l’installazione di un ascensore tra gli ultimi due piani della torre aveva reso necessario lo smantellamento e il taglio di una scala in 24 sezioni. Uno di questi è stato da allora collocato al primo piano del monumento, mentre altri tre sono stati donati a musei francesi: il Musee d'Orsay, La Villette (Parigi) e l'Histoire du fer (Nancy).

Nel 1983, i restanti venti articoli sono stati venduti a collezionisti di tutto il mondo. Le uniche due sezioni rimaste in Francia sono state acquisite dal cantante Guy Beart che le ha vendute nel 2015. Questi diversi pezzi sono ora visibili in siti prestigiosi in tutto il mondo: la Fondazione Yoishii a Yamanashi in Giappone e vicino alla Statua della Libertà a New York. Altri sono in collezioni private straniere, in particolare in Svizzera, Italia e Canada.

Il prezzo dell’asta odierno è stato acquistato da una collezione privata europea, ma la cifra sborsata non è un record. Questa è la quarta volta che Artcurial mette all'asta un pezzo della Torre Eiffel. Una prima sezione di 3,5 metri era stata battuta all'asta per 220.000 euro nel 2013, una seconda aveva decuplicato la stima fino a 523.800 euro nel 2016 e una terza era stata venduta a 176.150 euro nel 2018.