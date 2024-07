Risultati elezioni Francia in tempo reale. Sorpresa al ballottaggio, sinistra avanti. Attal: “Mi dimetto”. Scontri in piazza, agente ferito

17:19

Riunione all’Eliseo, mentre la Francia attende i risultati del voto

Il primo ministro francese Gabriel Attal e altri dirigenti dello schieramento presidenziale si sono riuniti per un incontro all’Eliseo, attorno a Emmanuel Macron: sono ormai passate le 19 in Francia, i seggi elettorali stanno chiudendo in molte città. Alcuni restano aperti fino alle 20 nelle grandi città come Parigi o Lione. Ma il clima è già infuocato: diversi negozi a Parigi, in particolare vicino ai grandi boulevard, hanno chiuso installando protezioni, prevedendo disordini in seguito ai risultati. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha avvertito che “eccessi sono possibili anche in altre città”, oltre che a Parigi, anche “a Lione, a Rennes, a Nantes, dove ci sono centri di estrema destra o di estrema sinistra”. Negozi, banche, assicurazioni e agenzie hanno installato protezioni pure a Lione.