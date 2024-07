Elezioni in Francia oggi, primi instant poll del ballottaggio: Le Pen non ha maggioranza assoluta

12:12

Scope Rating: esito voto pesa su prospettive di crescita

L'esito del voto di oggi in Francia “pesa sulle prospettive di crescita e sulle riforme fiscali” del Paese. In particolare, “il previsto risanamento delle finanze pubbliche francesi rischia di essere rimandato, alla luce dei risultati elettorali previsti, con importanti conseguenze per l'agenda politica dell'Ue e, potenzialmente, per il sentiment degli investitori nell'area euro”. Questo il messaggio che arriva dall'ultimo report dell'agenzia di rating europea, Scope Ratings, che ha previsto una crescita allo 0,8% nel 2024 e all'1,3% nel 2025. Le ipotesi di un parlamento bloccato o una vittoria totale del partito di Marine Le Pen “ridurrebbero in entrambi i casi la prospettiva di riforme che favoriscano la crescita e il risparmio, mettendo sotto pressione il rating sovrano della Francia”, viene spiegato nel report, evidenziando il peso dell'incertezza politica. La principale sfida della Francia resta “il costante aumento del debito pubblico" e, di fatto, secondo l'agenzia di rating, qualunque sia l'esito del secondo turno, "la traiettoria fiscale delineata nel programma di stabilità 2024, con un deficit di bilancio che ritorni al di sotto del 3% del Pil entro il 2027, è obsoleta”. La ricerca segnala in particolare che “qualsiasi nuovo governo avrà uno spazio fiscale limitato a causa del deficit fiscale ancora elevato della Francia (5,5% del Pil nel 2023) e dello stock di debito pubblico (110,6% del Pil).