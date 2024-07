Elezioni Francia, boom del Fronte popolare. "Macron accetti la sconfitta". Solo terza la destra di Le Pen: cosa succede ora

Roma, 8 luglio 2024 – Ribaltone. La Francia non sarà governata dal Rassemblement national di Jordan Bardella e Marine Le Pen. Sarà probabilmente guidata da un’alleanza già in valutazione tra riformisti di sinistra, liberali e repubblicani. Vince a sorpresa il Nouveau front populaire (il cartello di sinistra che comprende la France Insoumise, con la quale nessuno sembra però volersi alleare) con 180-185 seggi, davanti ai macroniani di Ensemble (155-160).

Jean-Luc Melenchon

Il Rassemblement national, l’estrema destra che puntava al governo del Paese, non solo non sfonda, ma addirittura sprofonda al terzo posto, con appena 140-145 seggi, solo la metà dei 289 necessari per conquistare Matignon. Seguono i Républicains (45-50) nonostante la scissione di Éric Ciotti, poi destra radicale extra Rn (15), sinistra fuori di Nfp (11) e altre forze minori (oggi il dato finale). Alle 18.45 la convocazione di una riunione urgente all’Eliseo lascia intuire uno scenario in rapida evoluzione. Alle 20 spaccate, quando anche le grandi città chiudono i seggi con affluenza record (67% il totale nazionale), gli exit poll avvalorano il trend anticipato dai media francofoni belgi e svizzeri. La diga repubblicana costruita con patti di desistenza in oltre 200 circoscrizioni contiene agevolmente il duplex Bardella-Le Pen, respinto all’appuntamento con la storia, per la gioia del presidente della Repubblica Emmanuel Macron che perde punti ma non crolla, e del primo ministro Gabriel Attal che, «fedele alla tradizione», preannuncia per oggi le dimissioni di prassi. Facce provate al quartier generale del Rassemblement national.

Già alle 20.30 Bardella ammette la batosta: “Il Rn raggiunge il risultato più importante di tutta la sua storia. Purtroppo gli accordi elettorali pericolosi privano i francesi di una politica di risanamento e gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra”. Gli analisti fanno e rifanno i conti per stimare quanti seggi del Nouveau front populaire finiranno alla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon: 70 massimo 75, dato sensibile in attesa di conferma, che da un lato serve a determinare l’estensione massima di un blocco centrista che includa macroniani, repubblicani e socialisti (ancora da stabilire il destino di verdi e comunisti eletti con Nfp); dall’altro, a escludere qualsivoglia ipotetica maggioranza di blocco delle ali estreme dell’Assemblea simbolicamente rappresentate da Rn (a destra) e France Insoumise (a sinistra). Mélenchon, che per numero di eletti appare in testa al blocco di Nfp, alza subito la voce: “Il Nouveau front populaire è pronto, ha salvato ancora una volta la Repubblica”, quindi Macron “deve inchinarsi e ammettere questa sconfitta senza aggirarla”. Ancora: “Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano impossibile”, adesso “la volontà del popolo deve essere rigorosamente rispettata" e Macron “deve chiedere al Nfp di governare”. Risponde il ministro dell’Interno Gérald Darmanin: “Nessuno può dire di aver vinto. Specialmente non monsieur Mélenchon”. E quel monsieur fa trapelare tutto il disprezzo dei macroniani per il tribuno di La France Insoumise. Dall’Eliseo trapela la domanda “se una coalizione coerente sia possibile per raggiungere i 289 deputati”. Poi scoccherà l’ora delle “decisioni necessarie”. È già tempo di pontieri. Raphaël Glucksmann, il leader socialista uomo simbolo della gauche di Nfp, ragiona senza preconcetti: “Di fronte a un’Assemblea divisa dobbiamo comportarci da adulti. Bisogna parlare, discutere, dialogare”. Alla sinistra mancano circa 100-110 seggi per la maggioranza assoluta. L’altro scenario è una pur risicata coalizione di unità nazionale orientata al centro, con macroniani, riformisti della gauche (socialisti 65 seggi e magari ecologisti con 35) più Républicains. L’ex primo ministro Édouard Philippe, tra i possibili candidati per formare il governo, chiede un “accordo” con la sinistra senza France Insoumise. Solo oggi, quando tutti i seggi saranno definititivamente assegnati, il frammentato quadro francese sarà forse più leggibile. Marine Le Pen, la grande sconfitta, chiude la serata con un’interessata profezia: “La marea continua a salire, la nostra vittoria è solo rimandata”. Ma, tra presidenziali e legislative, questo è un altro voto in cui Macron le rifila una grossa delusione.