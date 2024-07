Melenchon, dalle simpatie per Castro alle accuse (respinte) di antisemitismo

Roma, 8 luglio 2024 - La lunga marcia vittoriosa di Jean-Luc Melenchon - leader di France Insoumise, una vita all’estrema sinistra, simpatie per Chavez e Fidel Castro, ex trotzkista - parte da molto lontano. Settantadue anni, nato a Tangeri, nel 1986, trentacinquenne, è stato il più giovane senatore della storia.

La nuova assemblea nazionale in Francia uscita dal ballottaggio di domenica 7 luglio 2024

Nella notte del ribaltone, ha confermato quello che i giornalisti hanno sempre sperimentato: un carattere irruento. Salito sul palco, ha dettato l’agenda al presidente francese Emanuel Macron senza giri di parole: “Accetti la sconfitta, il premier spetta a noi”.

Chi è Jean-Luc Melenchon

Melenchon è nato a Tangeri, oggi Marocco, quando era ancora zona internazionale. Figlio di un impiegato delle poste e di un’insegnante, entrambi discendenti di spagnoli e italiani emigrati nell’Algeria francese a cavallo del secolo, si è trasferito in Francia all’età di 11 anni, ha studiato filosofia e svolto vari lavori, tra cui giornalista e correttore di bozze, e si è dedicato alla politica trotskista. Entrato nel Partito Socialista nel 1976 all’età di 25 anni, è stato eletto a vari incarichi legislativi regionali, nazionali ed europei. Melenchon è stato vice capo della regione dell’Essonne, a sud di Parigi dal 1998 al 2004 e vice ministro del ministero dell’Istruzione dal 2000 al 2002. Ha rotto con il partito socialista nel 2008, affermando che stava diventando troppo favorevole alle aziende.

Jean-Luc Melenchon

Le accuse (respinte) di antisemitismo

Nel 2016 Melenchon ha fondato France Insoumise e nel 2022 si è candidato alla presidenza, per la terza volta. Figura considerata controversa per alcune posizioni e affermazioni che gli hanno portato accuse - da lui respinte - di antisemitismo, populismo e di promuovere teorie del complotto, con il risultato delle legislative Melenchon è tornato protagonista in Francia, invocando subito il mandato per formare un nuovo governo.

I discorsi infuocati di Melenchon

Noto per i suoi discorsi infuocati, in un mix di umorismo e rabbia, il leader di estrema sinistra sostenuto dai comunisti spesso intrattiene le folle con i mali dei “mercati estremi che trasformano sofferenza, miseria e abbandono in oro e denaro”. In passato ha accennato alla Francia come a un Paese “con un’enorme ricchezza mal distribuita”.