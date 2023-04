Usa, imbocca il vialetto sbagliato: 20enne uccisa dal proprietario di casa

New York, 18 aprile 2023 – Una ragazza di 20 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dopo che, in macchina con amici, aveva imboccato il vialetto sbagliato. E’ successo sabato scorso a Hebron, nello Stato di New York. Kevin Monahan, 65 anni, ha cominciato a sparare quando ha visto l’auto entrare nella sua proprietà. Ci ha rimesso la giovane Kaylin Gillis. E’ il secondo caso in pochi giorni negli Usa: lo scorso 13 aprile Ralph Yarl, 16 anni, suonava al campanello sbagliato a Kansas City, in Missouri. Un uomo, aprendo la porta, sparava colpendolo alla testa. Ralph è sopravvissuto, Kaylin su quel vialetto ha perso la vita.

A raccontare la vicenda di Hebron è la Bbc. Kaylin Gillis guidava la macchina, a bordo c’erano anche tre amici, quando è entrata nel vialetto di Monahan, accidentalmente, cercando casa di un amico. La 20enne si è accorta rapidamente dell’errore e sembra che stesse facendo già marcia indietro quando è stata colpita. Siamo in una zona rurale dello Stato di New York, dove gli ingressi delle abitazioni di sera sono poco illuminati.

Ma la macchina non era un pericolo, ha spiegato lo sceriffo di Washington Country Jeffrey Murphy, parlando del caso “molto triste” di Gillis. “Non c'era motivo di sentirsi minacciato”.

Monahan “non ha collaborato alle indagini – ha aggiunto – e si è rifiutato di uscire dalla sua abitazione per parlare con la polizia”.

Kansas City, incriminato l’aggressore di Ralph Yarl

A Kansas City l’uomo arrestato con l'accusa di aver sparato a Ralph Yarl, e poi rilasciato, è stato alla fine incriminato. Due capi d'accusa, fra cui aggressione armata, sono stati presentati nei confronti di Andrew D. Lester, 85 anni. Il 16enne, afroamericano, stava andando a riprendere i fratellini ma aveva sbagliato indirizzo e suonato alla porta sbagliata. Il procuratore ha riconosciuta l’aggravante razziale.