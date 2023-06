Putin: Berlusconi un vero amico, perdita irreparabile

Roma, 12 giugno 2023 – Il presidente russo è uno dei primi capi di Stato a rendere omaggio a Silvio Berlusconi. "Per me Silvio era una persona cara, un vero amico", ha dichiarato Vladimir Putin in un telegramma di condoglianze indirizzato al presidente italiano Sergio Mattarella. "La morte di Berlusconi è una perdita irreparabile e un grande dolore – afferma il presidente russo –. Era giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godeva di grande prestigio internazionale".

Silvio Berlusconi con indosso il colbacco di pelliccia nella dacia di Vladimir Putin nel 2003 (Ansa)

"Ho sempre sinceramente ammirato – scrive ancora Putin nel messaggio, postato sul sito del Cremlino – la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. In ognuno dei nostri incontri mi trasmetteva la sua incredibili vitalità, il suo ottimismo e il suo senso dell'umorismo verrà ricordato in Russia come un sostenitore coerente del principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i due paesi". "Vi chiedo di trasmettere le parole di sincero cordoglio e sostegno alla famiglia e agli amici di Silvio", ha scritto Putin. "Auguro a tutti forza d'animo di fronte a questa grave perdita".

In un’intervista al giornalista Pavel Zarubin dell’agenzia Ria Novosti, Putin ha anche detto che “Berlusconi aveva il pregio di dire quello che pensava” e che “indubbiamente, era un politico di scala europea, e si potrebbe anche dire globale. Ci sono poche persone del genere nell'arena internazionale ora”. Il legame di amicizia era rimasto anche dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che Berlusconi aveva cercato di giustificare invitando a comprendere le preoccupazioni della Russia. In occasione del suo ultimo compleanno, lo scorso ottobre, Putin gli avrebbe inviato "20 bottiglie di vodka e una lettera molto bella", rivelò Berlusconi stesso. "Ho risposto inviandogli bottiglie di Lambrusco e una lettera molto bella. Mi disse che ero il primo dei suoi cinque veri amici".

Silvio Berlusconi e Vladimir Putin nel 2020 (Ansa)

Il cordoglio della politica internazionale

Forza Italia era uno dei partiti chiave del Ppe. Il presidente del Partito Popolare Europeo e del gruppo Ppe all'Europarlamento Manfred Weber è "rattristato per la morte di Silvio Berlusconi. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari, in questo momento difficile. Non dimenticheremo – scrive via social – l'energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace", conclude scrivendo l'ultima frase in italiano.

“Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio”, scrive la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Con la morte di Silvio Berlusconi "l'Italia ha perso una forte personalita'": così il premier olandese Mark Rutte. "E' stato il primo presidente del Consiglio italiano con cui ho lavorato e lo ricordero' come un politico straordinario e appassionato", aggiunge Rutte su Twitter, che ha espresso le condoglianze al premier Giorgia Meloni a nome del governo olandese.

Il primo ministro croato, il conservatore Andrej Plenković, ha espresso oggi sul suo profilo Twitter le sue “sincere condoglianze al popolo italiano per la scomparsa di Silvio Berlusconi». Nel messaggio, scritto in italiano, Plenković ricorda Berlusconi come «protagonista di lunga data della politica italiana ed europea, che lascia un'eredità notevole”. “Lo ricorderemo anche come un grande sostenitore e amico della Croazia e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e i suoi amici», ha scritto il premier croato, il cui partito, L'Unione democratica croata (Hdz), fa parte della famiglia dei popolari europei, come anche Forza Italia.

La Commissione Europea "porge le sue condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e al popolo italiano" e diffonderà più tardi una dichiarazione sulla scomparsa del fondatore di Forza Italia. Lo dice il portavoce capo Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, spiegando che la presidente Ursula von der Leyen è ora in volo verso il Brasile e che la Commissione ha appreso da poco la notizia.

Commosso anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu che si è detto "profondamente rattristato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi", esprimendo le sue "più sentite condoglianze alla famiglia e al popolo italiano". "Silvio è stato un grande amico di Israele ed è stato sempre al nostro fianco - ha rimarcato su Twitter - riposa in pace amico mio".

L'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, ricorda il Cavaliere come "un sincero amico di Israele e di tutto il popolo ebraico", "sempre in prima fila per la lotta ad ogni tipo di antisemitismo e antisionismo", il cui obiettivo è stato rafforzare i rapporti con Israele.

Anche tra i suoi avversari politici viene un ultimo omaggio. “Ogni morte è triste e deplorevole”, ha detto all'Ansa l'ex parlamentare e leader dell'Spd tedesca, Martin Schulz, commentando la scomparsa dell'ex premier italiano. “Per il resto, la mia opinione sul bilancio politico di Berlusconi e sui pericoli connessi è ben nota”.