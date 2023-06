Il principe Harry al processo contro gli editori del Mirror: “Qui per porre fine alla follia della stampa”

Londra, 6 giugno 2023 – Il principe Harry si trova oggi all’Alta corte di Londra per testimoniare nel processo contro il Mirror Group Newspaper (Mgn), il gruppo editoriale del tabloid Daily Mirrror, che comprende anche il Sunday Mirror e il Sunday People. La causa riguarda le presunte intercettazioni illegali ai danni del duca di Sussex tra il 1995 e il 2011. “La mia speranza è porre fine alla follia della stampa”, ha dichiarato il secondogenito di re Carlo nel corso del controesame.

Harry al suo arrivo all'Alta corte a Londra

Il processo contro i tabloid

Il gruppo editoriale è accusato di averlo diffamato e di aver usato mezzi illeciti per ricavare informazioni sulle ‘celebrities’ del mondo reale. Tra i canali utilizzati ci sarebbero stati anche l’impiego di investigatori privati e di intercettazioni di messaggi telefonici. Nonostante all’inizio di maggio il giornale si fosse scusato “senza riserve” con il principe Harry per aver raccolto illegalmente informazioni personali sul suo conto tramite le telefonate intercettate, il processo si terrà comunque.

E questo è un evento storico: per la prima volta da 130 anni un membro della famiglia reale britannica si presenta in una corte di giustizia del Regno Unito per testimoniare. Ancora più significativo è il fatto che si tratti di uno dei figli del sovrano regnante Carlo III. Il principe era atteso in aula ieri, ma ha ritardato il suo arrivo da Los Angeles a domenica sera per festeggiare il compleanno della figlia Lilibet in California.

Al suo arrivo all’Alta corte, nel giorno della sua ‘crociata’ contro la stampa popolare britannica, è apparso in giacca e cravatta, con un atteggiamento rilassato e a tratti sorridente. Nessuna dichiarazione, tuttavia, alla folla di operatori tv e fotografi assiepati dietro le transenne, che lo ha ripreso scendere da una Range Rover e percorrere i pochi metri che lo separavano dall’ingresso in tribunale. Qui, ad attenderlo, il suo team di legali.

Le dichiarazioni del principe Harry

"Il nostro Paese è giudicato nel mondo intero in base allo stato della nostra stampa e del nostro governo, che entrambi – credo – abbiano toccato il fondo”. La stampa come finestra del mondo sull’Inghilterra. Queste le parole che accompagnano la testimonianza contro il tabloid Mirror.

A mettere sostanza una nota scritta di 55 pagine, con la quale il principe ha infranto – ancora una volta – le convenzioni tradizionali addentrandosi nel territorio della politica, da sempre accuratamente evitato dalla corona. "La democrazia fallisce quando la stampa non riesce a controllare e richiamare alle sue responsabilità il governo, e invece sceglie di conviverci in modo da avere garantito lo status quo”, ha dichiarato.

In parallelo, la sua b attaglia contro il governo riguardo al modo in cui viene protetto quando si trova in territorio inglese.

Uno dei motivi che lo ha spinto a trasferirsi in California con la moglie Meghan Markle: una scelta presa “in gran parte a causa della costante intrusione, l'incitamento all'odio e le vessazioni da parte della stampa scandalistica in ogni aspetto della nostra vita privata, cosa che ha avuto un impatto devastante sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere”. Un’intrusione che avrebbe destato nella coppia preoccupazioni anche in merito “alla sicurezza e all’incolumità di nostro figlio”, come ha aggiunto Harry.