La National Gallery rimuove il ritratto di William e Harry Kate salvata dall’imbarazzo

La National Portrait Gallery a Londra – prossima alla riapertura dopo una chiusura di tre anni e una ristrutturazione da 35 milioni di sterline – non metterà più in mostra il ritratto di William e Harry ai tempi felici, prima che litigassero e che il duca di Sussex si ritirasse con la sua famiglia in California. Il dipinto del 2008, che raffigura i principi con l’uniforme dei Blues and Royals, in atteggiamento complice e informale, rimarrà nei sotterranei. Sia la galleria che Kensington Palace, residenza ufficiali dei principi di Galles, hanno fatto sapere che la decisione non è stata presa su richiesta del palazzo. È certo però che l’esibizione del dipinto sarebbe stato un clamoroso ricordo della faida che dilania i rapporti della Famiglia reale. Uno sgarbo ai Windsor tanto più che proprio Kate, la principessa del Galles, è patrona della fondazione.