Pistorius: morto il padre di Reeva, Barry Steenkamp. Non aveva mai perdonato il campione per aver ucciso la figlia

Roma, 15 settembre 2023 – Morto Barry Steenkamp, il padre di Reeva, la modella sudafricana assassinata dal fidanzato Oscar Pistorius nel 2013. Aveva 80 anni e secondo le informazioni che arrivano dalla fondazione che era stata creata per ricordare la figlia, se ne è andato nel sonno. Non aveva mai perdonato l’assassino di Reeva. Le sue condizioni di salute non erano buone. “E’ con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa improvvisa di Barry”, è stato l’annuncio sui social.

La condanna di Pistorius

Pistorius, condannato a 13 anni e 6 mesi per l’omicidio della fidanzata, a marzo si era visto negare la libertà vigilat. “Il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilita dalla Corte suprema di appello”, diceva la motivazione. Il campione paralimpico – che aveva perso le gambe da bambino per una malattia e nel 2013 era un’icona dello sport – ha sempre sostenuto di aver scambiato la fidanzata per un ladro.

L’omicidio di Reeva

Reeva, splendida modella, aveva 29 anni quando è stata uccisa nel giorno di San Valentino del 2013. “Oscar deve pagare”, aveva detto in aula il papà di Reeva in una toccante testimonianza in aula nel 2016.